"El Hormiguero" despide la semana con dos grandes actrices

"El Hormiguero" despide la tercera semana de octubre con la visita de dos grandes artistas de nuestro cine, como son Adriana Torrebejano y Eva Ugarte, dos de las próximas protagonistas de la nueva serie de atresplayer "¿A qué estás esperando?". Tras la visita anoche de Los Javis, Pablo Motos entrevistará a las intérpretes, que desvelarán los secretos de esta nueva gran ficción, basada en la novela de Megan Maxwell, toda una superventas, concentrados en ocho capítulos de 50 minutos cada uno.

Dos actrices con gran trayectoria

Adriana Torrebejano Giménez, nacida el 3 de noviembre de 1991 en Castellbisbal, Barcelona. Debutó a los 12 años en la serie de TVE "Abuela de verano". Participó en producciones como "Ellas y el sexo débil", "C.L.A. No somos ángeles", "Cuéntame cómo pasó" y "Física o química". Su primer gran éxito llegó en 2010 con "Tierra de lobos", donde interpretó a Isabel Lobo. También actuó en "Hospital Central" y "Ciega a citas". En cine, debutó con "La madriguera" (2016) y participó en "La sombra de la ley" (2018). Entre sus otros trabajos se destacan las series "El secreto de Puente Viejo", "Cuerpo de élite", "Amar es para siempre" y "Hospital Valle Norte". Además, ha protagonizado varias obras de teatro como "Muerte en el Nilo".

Acompañando a la actriz barcelonesa tenemos a su compañera de reparto Eva Ugarte, que nació el 14 de diciembre de 1983 en Madrid. Ella creció en Tres Cantos y se formó en el laboratorio William Layton y la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Se dio a conocer con las series "Velvet" y "Bajo sospecha", aunque su gran éxito llegó con "Mira lo que has hecho" (2018-2020), donde interpretó a Sandra durante tres temporadas. Posteriormente, protagonizó las dos primeras temporadas de "Madres. Amor y vida" como Paula Artigas. En cine, participó en comedias como "Afterparty" (2013), "Embarazados" (2016), y "Gente que viene y bah" (2019). Su primer papel protagonista fue en la comedia "García y García" (2021) como Cloe. También apareció en las películas "Fuimos canciones" (2021), "Mamá o papá" (2021), "Por los pelos", y "El juego de las llaves".

Ambas, que ya han participado en alguna ocasión en "El Hormiguero", vienen a promocionar el próximo éxito de atresplayer, "¿A qué estás esperando?", basado en las novelas de Megan Maxwell y cuya sinopsis sigue las vidas de dos parejas cuyas historias se entrelazan a través de encuentros y desencuentros. Can, un atractivo piloto de ascendencia turca, está sometido a la presión de su familia para casarse. Asiste regularmente a cenas donde su padre le presenta posibles candidatas. En una de esas cenas, conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta sin avisar, y a partir de ese momento, ambos descubren que comparten mucho más de lo que esperaban. Ambos personajes disfrutan del sexo sin compromisos y suelen frecuentar clubes donde exploran sus deseos, pero han decidido mantener a raya sus emociones para evitar enamorarse. Sin embargo, las barreras que han levantado podrían no ser suficientes. Por otro lado, Daryl, el mejor amigo de Can y también piloto, se enfrenta a su propia encrucijada emocional. Se enamora de Carol, una azafata extrovertida que altera por completo su vida. Pero las diferencias entre ambos y el miedo a perder su independencia pondrán a prueba su relación.