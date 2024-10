Javier Calvo revela en 'El Hormiguero' su peor momento en 'Mask Singer': "Ninguno conocíamos a la primera desenmascarada..."

En noche del miércoles 'El Hormiguero' ha recibido a Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, quienes acudieron al programa de Pablo Motos para promocionar la cuarta temporada de 'Mask Singer', que se estrena esta misma noche en horario de prime time. La visita de los directores y guionistas ha estado llena de anécdotas, humor y confesiones sobre sus proyectos actuales y su vida personal.

Pablo Motos ha dado la bienvenida a Los Javis con entusiasmo, destacando la buena relación que mantienen desde hace tiempo. "Hoy han venido a divertirnos Los Javis. Dos invitados encantadores", ha exclamado el presentador antes de unirse a un divertido baile con ambos, quienes han sido recibidos con aplausos por parte del público. Los Javis han hablado sobre la nueva edición de 'Mask Singer', uno de los concursos más exitosos de Atresmedia, en el que participan como jurado junto a Alaska y Ana Milán. "Hoy se estrena la cuarta temporada y ya en el primer programa se van a desvelar dos máscaras, una a mitad y otra al final", ha adelantado Ambrossi, generando expectación entre los espectadores.

Por su parte, Javier Calvo ha compartido la dificultad que supone para él hablar sobre el programa sin revelar detalles importantes. "Me cuesta mucho hablar de 'Mask Singer' porque siento que voy a decir algo que no debo sobre la identidad de los participantes", ha confesado entre risas. Ambos han asegurado que esta temporada trae sorpresas muy importantes, incluyendo la participación de personajes internacionales. "Esta edición va a ser muy fuerte", añadió Ambrossi. "Todas las máscaras van a ser muy fuertes. La primera máscara que hubo en la historia del concurso fue Georgina Rodríguez, pero por aquel entonces no era tan famosa. Pasó una cosa en el primer desenmascaramiento de la historia de Mask Singer que se desenmascaró y ninguno sabíamos quién era. Ahora si fuera ella fliparíamos por la repercusión que tiene. Es la única vez que nos ha pasado no saber quién es el concursante", afirmó Javier Calvo.

Rivalidad "amistosa" en el jurado

En 'Mask Singer', el jurado compite por los famosos Prismáticos de Oro, un premio que se otorga a quien más aciertos acumule al adivinar quién está detrás de cada máscara. "Solo Ana Obregón y yo hemos ganado los prismáticos hasta ahora, pero este año Javier Calvo asegura que va a ganarlos", ha bromeado Ambrossi, a lo que Calvo ha respondido en tono bromista: "Él gana mucho porque hace trampa". Asimismo, Ambrossi ha destacado la química entre los miembros del jurado, formada por él mismo, Javier Calvo, Alaska y Ana Milán. "Es casi un grupo de amigos. Esa sensación de familia queremos transmitirla al público", ha comentado, subrayando lo especial que ha sido esta cuarta temporada.

Durante la entrevista, Los Javis también han compartieron detalles sobre su vida privada, incluyendo su asistencia al exclusivo cumpleaños de Rosalía, al que, según han confesado, solo fueron a darle un beso porque al día siguiente tenían que trabajar. "Vimos a las Kardashian, pero no hablamos con ellas”, ha revelado Calvo. Otra de las divertidas confesiones se ha dado cuando han hablado sobre las fiestas que organizan en su casa. "Hemos hecho una en esta temporada, pero en mi cumpleaños de este año actuó Mónica Naranjo", ha contado Ambrossi, quien ha añadido que su vecino, Arturo Valls, escuchó la actuación desde su casa. Además, Calvo ha bromeado sobre la duración de sus fiestas: "Yo me duermo a las 3 o 4 de la mañana, pero a veces me levanto y hay gente que sigue en la casa de fiesta".

Por otra parte, cuando Pablo Motos les ha preguntado sobre el trabajo que implica limpiar después de una fiesta, ambos han admitido que con la edad, las ganas de organizar eventos se reducen. "Cuando vemos todo sucio se nos quitan las ganas de hacer más fiestas", ha comentado Calvo. Ambrossi ha añadido en tono humorístico: "Una resaca es como hacer la cama en una mala época. Hay que hacer pequeñas cosas como limpiar un poco, beber agua y mover poco la cabeza".

A lo largo de la charla, Los Javis también han hablado de su relación laboral y cómo gestionan las diferencias creativas. "Nos repartimos mucho el trabajo. Yo soy más abstracto y él entra más en los detalles", ha explicado Ambrossi, mientras que Calvo ha destacado la confianza que tienen el uno en el otro. "Tenemos roces, pero sabemos que cada uno tiene razón en ciertos terrenos. La intuición de Ambrossi siempre es correcta, aunque a veces parezca que no". Ambos directores también han hablado sobre su deseo de llevar a sus madres al programa en una futura visita. "Nuestras madres son un tesoro", ha comentado Ambrossi, a lo que Pablo Motos ha respondido entusiasmado: "Ese programa se va a hacer el Día de la Madre, lo firmamos".

Para concluir la entrevista, Pablo Motos y Los Javis participaron en el sorteo de una tarjeta OpenBank valorada en 6.000 euros, aunque no hubo suerte en las llamadas realizadas al azar. Motos ha prometido que la próxima semana el premio se duplicaría, alcanzando los 12.000 euros.