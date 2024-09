Atresmedia anuncia la fecha de estreno de "¿A qué estás esperando?"

Atresmedia está a punto de estrenar una de sus producciones más esperadas del año. Se trata de "¿A qué estás esperando?", una serie basada en las exitosas novelas de Megan Maxwell, que llegará primero a la plataformaAtresplayer Premium el próximo 20 de octubre. Posteriormente, la serie será emitida en el prime time de Antena 3, aunque la fecha exacta de su lanzamiento en televisión aún no ha sido confirmada.

La serie adapta dos de las novelas más reconocidas de Megan Maxwell: "Tampoco te pido tanto" y "¿A qué estás esperando?". Maxwell es una autora que ha vendido más de cinco millones de ejemplares en 25 países, consolidándose como un fenómeno internacional. Esta nueva ficción erótico-romántica promete captar a la audiencia con su estilo atrevido y dinámico, en una historia que explora las complejidades del amor moderno y los desafíos de las relaciones en el siglo XXI.

Trama llena de contradicciones y descubrimientos

"¿A qué estás esperando?" sigue las vidas de dos parejas cuyas historias se entrelazan a través de encuentros y desencuentros. Can, un atractivo piloto de ascendencia turca, está sometido a la presión de su familia para casarse. Asiste regularmente a cenas donde su padre le presenta posibles candidatas. En una de esas cenas, conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta sin avisar, y a partir de ese momento, ambos descubren que comparten mucho más de lo que esperaban. Ambos personajes disfrutan del sexo sin compromisos y suelen frecuentar clubes donde exploran sus deseos, pero han decidido mantener a raya sus emociones para evitar enamorarse. Sin embargo, las barreras que han levantado podrían no ser suficientes. Por otro lado, Daryl, el mejor amigo de Can y también piloto, se enfrenta a su propia encrucijada emocional. Se enamora de Carol, una azafata extrovertida que altera por completo su vida. Pero las diferencias entre ambos y el miedo a perder su independencia pondrán a prueba su relación.

La serie se adentra en la búsqueda de patrones sexoafectivos que se distancian de los modelos patriarcales tradicionales. Los protagonistas deben lidiar con sus propias contradicciones mientras buscan nuevas formas de amar, lejos de las expectativas impuestas por sus familias y la sociedad. Por otra parte, esta producción está protagonizada por actores de renombre como Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz. El elenco se completa con talentos como Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, entre otros.

Eva Ugarte y Francisco Ortiz en "¿A qué estás esperando?" Atresmedia

Dirigida por David Martín-Porras y Salvador García, "¿A qué estás esperando?" consta de ocho capítulos de 50 minutos cada uno. La serie ha sido rodada en diversas localizaciones de Canarias y Madrid, y es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal y DeAPlaneta. Asimismo, con "¿A qué estás esperando?", Atresmedia continúa ampliando su catálogo de ficciones originales. Esta comedia erótico-romántica promete ofrecer una reflexión sobre el amor contemporáneo, las relaciones libres de ataduras y la ruptura de los modelos tradicionales, haciendo que la serie se convierta en un imprescindible para los seguidores del género.