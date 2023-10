Tras la huelga de guionistas, vuelve "Saturday Night Live"

El legendario programa de humor de la televisión estadounidense, conocido por su mezcla única de comedia en vivo, sketches ingeniosos y actuaciones musicales en directo, ha acumulado un asombroso total de 87 premios Emmy a lo largo de su historia, lo que lo convierte en un verdadero ícono en el mundo del entretenimiento. Además, ostenta el récord del mayor número de nominaciones para un programa, con un asombroso total de 315 nominaciones. En el mundo del espectáculo, no hay actor, actriz o cantante que pueda resistirse a la invitación de pisar el plató de "Saturday Night Live".

Y la tan esperada temporada 49 de "SNL" dará inicio en Movistar Plus+ el próximo sábado 28 de octubre. Tendrá como anfitrión a la carismática figura de Pete Davidson. Esta temporada promete ser especialmente emocionante ya que marca el regreso de Davidson al programa, un año después de su despedida como colaborador tras ocho temporadas. En su última aparición programada, una huelga de guionistas canceló su participación, pero ahora vuelve para promocionar su última serie, "Bupkis", en la que interpreta a sí mismo y comparte pantalla con las destacadas Edie Falco y Joe Pesci. Cabe destacar que esta serie es producida por el creador de "Saturday Night Live", Lorne Michaels, manteniendo así todo en la familia del entretenimiento.

En el escenario de "Saturday Night Live" también se presentará la talentosa rapera Ice Spice, cuya fama se disparó gracias a sus colaboraciones con renombrados artistas como Taylor Swift, PinkPantheress, Nicki Minaj y Aqua. Sus cuatro temas alcanzaron el top 10 del Hot 100, lo que la convierte en el artista con más sencillos entre los cinco primeros del Hot 100 en el año 2023.

El primer fin de semana de noviembre, el sábado 4, veremos al exitoso rapero Bad Bunny, en lo que será su tercera aparición en "Saturday Night Live". El puertorriqueño, que previamente había tenido un cameo con Miley Cyrus en abril de 2020, hizo su debut oficial en 2021 cantando junto a Rosalía en un episodio presentado por el talentoso actor Regé-Jean Page. En esta ocasión, Bad Bunny asumirá una doble función como presentador e invitado musical, interpretando su último sencillo, "Un Preview", y posiblemente adelantando un nuevo tema para el público.

La temporada 49 traerá de vuelta a todo su elenco, incluyendo a nombres destacados como James Austin Johnson, Sarah Sherman, Marcello Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow y Devon Walker, entre otros talentosos comediantes. Además, se unirá al elenco la talentosa comediante Chloe Troast, conocida por su participación en la miniserie "The Basics" y que próximamente coprotagonizará la película "Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain".

Con una emocionante alineación de presentadores e invitados musicales y un elenco lleno de talento, la nueva temporada de "Saturday Night Live" promete seguir siendo un pilar del entretenimiento televisivo que no querrás perderte.