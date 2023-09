Vuelve Bad Bunny: al César lo que es del César

Al César lo que es del César. A Bad Bunny, por tanto, el reguetón, el "piquete" y el perreo. El puertorriqueño es hoy uno de los nombres que lideran la música urbana, y así lo atestiguan sus dos últimos discos. Con "YHLQMDLG" (siglas de "Yo hago lo que me da la gana"), el artista hizo lo que algunos pensaban imposible: ponerle ritmo al 2020. En plena pandemia, este álbum se posicionó como uno de los más escuchados a nivel internacional, de la mano de canciones como "Yo perreo sola", "Safaera" o "Si veo a tu mamá". Sus seguidores lo proclamaron como el mejor de su carrera, hasta que en 2022 llegó "Un verano sin ti", disco con el que el puertorriqueño volvió a revolucionar a sus seguidores, y con el que volvió a copar las listas. Canciones como "Moscow mule", "Tití me preguntó" o "Ojitos lindos" sentaron al artista, una vez más, en su trono musical, y parece que ahora vuelve a la carga. Bad Bunny ha lanzado hoy "Un preview", un nuevo single con el que vuelve a hacer, para algunos, más de lo mismo y, para otros, lo que mejor se le da: reguetón.

Durante este año, Bad Bunny ha hecho dos apariciones: antes de este lanzamiento, en mayo, publicó "Where she goes", canción que se supuso que formaría parte de su próximo álbum de estudio. Ahora, parece que este nuevo tema seguirá el mismo camino, aunque en lo que se refiere a Bad Bunny siempre figura algo de misterio. De hecho, cabe destacar aquel vídeo que lanzó en 2020 para el lanzamiento de un álbum, y en el que las redes sociales echaron humo, pues parecía que el artista se retiraba. Pero, tal y como se ha explicado, no ocurrió nada de eso. Por tanto, hasta ahora lo que nos queda claro es que "Un preview" ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que su acogida ha sido unánime a nivel internacional.

Si bien hay quienes han tildado a esta canción de "minimalista", también se comprueba que el artista busca, de nuevo, exprimir y pulir su estilo musical, con un ritmo aún más marcado, si cabe, que otras canciones, y que está destinado a resonar por todas las pistas de baile. El lanzamiento lo ha anunciado a través de su canal de Whatsapp: "Posiblemente este sea el último tema de mi parte este año y se llama 'Un preview', porque es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año", escribía el cantante en sus redes sociales, mientras anunciaba que la canción ya estaba disponible. Además, anunciaba un videoclip dirigido por Stillz, en el que se observa a un Bad Bunny estéticamente renovado. Por tanto, parece ser, 2024 será, de nuevo, un año con ritmo, con reguetón y bailes hasta el suelo.