Ilia Topuria se sincera en 'El Hormiguero' sobre su forma de encajar las críticas: "Me ha costado entenderlo"

Ser un campeón del mundo en lucha libre como Ilia Topuria tampoco te libra de los ataques y las críticas de los 'haters', según ha reconocido esta noche el luchador durante su entrevista en 'El Hormiguero'. Tal y como le ha explicado a Pablo Motos, se encuentra en un entorno muy expuesto y que se presta a recibir toda clase de críticas o comentarios negativos. "Me ha costado mucho entenderlo; pero lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro", ha declarado con contundencia.

Ilia Topuria y su consejo para enfrentarse a las críticas

Captura de Ilia Topuria y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

Sin embargo, Topuria ha encontrado la forma de hacerles frente viéndolo desde otra perspectiva. En su opinión, "toda crítica es una confesión. Lo que ves en los demás es porque primero lo ves en ti", ha argumentado. Cabe destacar que él participa en un deporte lleno de presión y también mucha provocación, motivo por el se ha visto obligado a desarrollar una técnica para protegerse.

"Nada constructivo me ha llegado en forma de crítica, por eso no le suelo hacer caso", le ha confesado a Motos. De esa forma, entiende las opiniones negativas como "proyecciones de quien las lanza" y no como una "herramienta de mejora", tal y como suele hacer ver. En definitiva, que las críticas no construyen, sino que son un reflejo del que las emite.