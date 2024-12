La increíble cifra que rechazó la hija de Belén Esteban por participar en este concurso de Mediaset

Belén Esteban sigue con su espiral comunicativa más allá de los platós de "Ni que fuéramos shhh", lo que da a entender lo bien amarrada que estaba antes en la cadena de la carretera de Fuencarral. Precisamente, Mediaset fue uno de los temas importantes que la "princesa del pueblo" trató en el pódcast de Nude Project, liderado por los creadores de esta marca de ropa juvenil que arrasa en nuestras fronteras, Bruno Casanovas y Álex Benlloch, en el que participó este pasado fin de semana la contertulia televisiva. Belén Esteban no se cortó un pelo en afirmar que ha necesitado dinero en más de una ocasión y, en cuanto a cifras, desveló el dinero exacto con el cual Telecinco tentó a su hija Andrea para que participara en "Supervivientes", pero ella rechazó la increíble y tentadora oferta.

Apuesta fuerte la realizada por "Supervivientes"

Belén Esteban admitió haber vendido su vida por dinero y que muchas de las hijas de sus compañeras están dentro del mundo de la crónica social y prensa rosa, pero la hija que tuvo con el torero Jesulín de Ubrique nunca ha tenido el deseo de ser un personaje público, según palabras de la propia madre. Querer permanecer al margen de la farándula provocó un rechazo de una oferta mayúscula para una persona joven cuando rechazó ir a "Supervivientes" por una cifra que alcanzaba los cuatro ceros.

“Ella quiere ser ella por sí misma”, comienza diciendo sobre ella. “Cuando me casé con Miguel, se pusieron en contacto conmigo tres revistas. Salí con mi madre, pero ni mi hija ni mi marido salieron en la exclusiva. Me dijeron que si salían ellos me pagarían el doble, pero ellos no quisieron. Y a mí eso me llena de orgullo”, dice en primera instancia. “Para una niña jovencita, que te llamen de "Supervivientes" y te ofrezcan 30.000 o 40.000 euros a la semana es muy tentador. Y a mi marido, que es auxiliar técnico sanitario con una ambulancia, que le den lo mismo o que pueda vender su vida... lo podía haber hecho. Pero yo lo tenía claro, sé cómo son ellos", elogia la propia Belén.

"La tengo que respetar. Mi hija lo ha vivido desde pequeña y pasa de este mundo, quiere ir por ahí y que no la conozca la gente", explicó. "La mitad de España me quiere mucho,mucho, mucho. Y la otra mitad me odia mucho,mucho, mucho. A mí me han insultado por la calle, me han llamado puta. Y ahí sí contesté. Le pregunté a la chica si me había llamado puta y se quedó blanca. Le dije que si no le gustaba donde trabajaba, que tenía un mando a distancia para cambiar de canal. Su pareja me pidió disculpas", espetó finalmente la contertulia televisiva.