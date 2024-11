Jesulín de Ubrique, pillado: su reacción al descubrir el gran secreto de María José Campanario

Tras un tiempo alejados de la opinión pública, María José Campanario y Jesulín de Ubrique han vuelto por todo lo alto al foco mediático. Primero fue el torero en “MasterChef Celebrity”, luego su mujer levantado el veto de sus redes sociales, y por último los dos a la vez participando en “Emparejados”, un programa de Antena 3 presentado por el exfutbolista Joaquín Sánchez.

Parecía que paso por la pequeña pantalla no había tenido más recorrido, pero lo cierto es que María José Campanario se ha estado colando durante semanas en las casas de millones de espectadores sin que nadie se diera ni cuenta. La odontóloga se escondía detrás de Oveja, uno de los personajes de “Mask Singer”, el formato de Antena 3 en el que rostros conocidos esconden su identidad con disfraces para que el jurado adivine de quién se trata mediante pistas.

La participación de María José Campanario en este programa fue toda una sorpresa, no solo para el público o los miembros del jurado, sino también para su familia. Ni siquiera su marido era conocedor de la nueva aventura de su esposa, y es que el secretismo es una pieza clave del funcionamiento del programa.

María José Campanario ha compartido un vídeo en el que aparece junto a Jesulín de Ubrique viendo “Mask Singer” en el sofá, justo cuando ella se retira la máscara de Oveja y se descubre su identidad. “¿Pero tú cuándo has hecho eso?”, pregunta, sorprendido, el torero, que no ha sospechado nunca de que su mujeres estuviera participando en el programa. “La madre que te parió”, añade sin poder evitar soltar una carcajada.

Jesulín de Ubrique descubre que María José Campanario es Oveja en "Mask Singer" Redes sociales

Sobre su intervención en “Mask Singer”, Campanario solo tiene buenas palabras. “No os podéis imaginar lo que significa guardar un secreto como este durante tanto tiempo. ¡Lo pasé feliz! Estaba convencida de que me iban a pillar a la primera porque creo que tengo una voz bastante peculiar, pero los jueces no descubrieron a Ovejita. ¿Es Oveja la máscara más bonita del mundo? Me enamoró desde el primer día”, dice María José en su perfil de Threads, una red social.

La nuera de Carmen Bazán atraviesa ahora una feliz etapa tras haber hecho frente a complicados problemas de salud que la llevaron incluso a ingresar en el hospital, pero parece que ha superado el bache y a encontrarse bien. De hecho, ella misma quiso enviar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores. “Estoy mejor”, dijo en un breve comunicado en el que también agradecía la atención recibida en el hospital.