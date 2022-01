Hawkers y Nude Project, la colaboración que amarán los amantes del estilo urbano

En estos últimos tiempos el mundo de la moda, y también el consumidor, parecen estar divididos en dos bandos. Por un lado aquellos que apuestan por un giro total en las tendencias que veníamos viendo los últimos años (especialmente desde el inicio de la pandemia), dejar atrás todo lo que tenga que ver con ropa de estar por casa o ropa cómodo y pasarse al barroquismo, al layering y al exceso en todas sus versiones. mientras que hay otros que parecen resistirse fuertemente a soltar lo queman ganado en tan poco tiempo. A saber: chandal como sinónimo de lo cool, zapatillas que se convierten en auténticos objetos de deseo, llegando a ser tan codiciadas y con unos precios muchas veces tan altos que poco o nada tienen que envidiar a zapatos de tacón icónicos, gorras, camisetas... Y quizás por encima de todo ello una corriente social que empieza a tener su representación en la moda. Esto es el genderless, o lo que hasta ahora conocíamos más comúnmente como ropa unisex.

Tan fuerte ha sido la apuesta de las nuevas promesas de la moda por esto que son muchas las que han basado su filosofía de marca en ello, creando ropa pensada siempre para ser usada por todos los sexos. Si miramos dentro de nuestras fronteras, Nude Project es una de ellas. Creada en 2018 por dos jóvenes amantes del skate y del hip-hop han querido crear mucho más allá de prendas de vestir, una plataforma creativa para que los inadaptados, los marginados y los salvajes según ellos mismos afirman. Con todo esto en mente han querido estar abiertos a una de esas sinergias inesperadas que produce esta industria, aquella en la que dos marcas aparentemente alejadas se unen y consiguen crear algo totalmente epatante.

Hawkers y Nude Project se unen para crear “The power of legacy: Here to stay” FOTO: Hawkers

Hablamos de “The power of legacy: Here to stay”. La colección limitada unisex que han creado Hawkers y Nude Project, formada por 2 gafas de sol y 7 prendas atemporales genderless como el Motto Hood, la pieza más inspiracional de la colección, una sudadera con capucha en marrón vintage con la emblemática águila de Hawkers en el pecho. Otra de las prendas que prometen agotarse enseguida es una camiseta en gris vintage que homenajea la colaboración de Nude X Hawkers con el mensaje: “No competimos, nos hacemos más fuertes”. El precio de las prendas oscila entre los 30 y los 65 euros y están disponibles en una gran variedad de tallas que van desde la S hasta la XXL.

En cuanto a las gafas de sol, ambos modelos tienen garantía de por vida, como todas las gafas Hawkers que cuentan con el sello Made in Spain. Para la colaboración se ha elegido el icónico modelo One, un best seller de la marca, con montura en color caramelo y cristales en color café y mostaza que ya están a la venta en las webs de Hawkers y Nude Project por 39,99 euros.