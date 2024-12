Belén Esteban planea tumbar a Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega: primeras pistas

Belén Estebanno perdona a Telecinco que le haya cerrado sus puertas de tan fea manera, por lo que siempre que tiene ocasión incluye alguna que otra pullita. Se enteró que la cúpula de Mediaset había cerrado ‘Sálvame’ porque lo leyó en la prensa y después fue silenciada al declararla vetada junto a sus compañeros de programa y otros personajes clave de la crónica social. Ya no eran considerados apropiados para la imagen más blanca y familiar que querían transmitir, por lo que las estrellas del espacio vespertino se buscaron la vida como pudieron. Algunos ficharon por otras cadenas, mientras que la mayoría ha aunado fuerzas en ‘Ni que fuéramos’ Shhh’, donde dan caña constantemente a sus exjefes. Y no solo desde su nuevo plató, sino también desde las redes sociales, donde se ha producido el último dardo envenenado.

Story de Belén Esteban con Broncano y Lalachus Instagram

La colaboradora ha compartido en los stories de su cuenta personal de Instagram una imagen de David Broncano y Lalachus como protagonistas. Son las nuevas estrellas de TVE, encargados de conducir las Campanadas desde la cadena pública. Después de semanas haciendo mucho ruido y protagonizando titulares por doquier, este tándem cómico despedirá el año desde el balcón de la Plaza del Sol de Madrid reservado a TVE. Ese instante que Belén Esteban no piensa perderse, pues ya ha dejado claro que será con ellos con los que despida el 2024 y reciba con los brazos abiertos el 2025, alejada más aún de Telecinco. Desde la que fuese su casa las últimas décadas han elegido a Ion Aramendi y Blanca Romero como presentadores con los que atraer a los espectadores y anotarse el ansiado triunfo de las audiencias.

Pero Belén Esteban no solo ha dejado claro que será infiel a la cadena de Fuencarral esta Nochevieja, sino que incluso prepara una estocada aún peor. En su última entrevista se ha postulado como posible rival digna de hacer sombra a Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega en la franja de las tardes. Por supuesto, se ve ideal en un programa afín desde TVE, a quien tienta para que le reserve un hueco, como así lo comenta para ‘Informalia’: “Ojalá, pero no lo sé. ¿Vamos a ir a TVE? Pues ojalá. ¿Nos han llamado para ir a programas diversos? Sí, nos han llamado. Pero ahora mismo estamos en TEN y lo que venga bien recibido será. De TVE o de otras cadenas. No nos cerramos a nada. Yo, por ejemplo, he ido a TV3 y me lo he pasado bomba. Y si me llaman de Castilla-La Mancha, también voy”, promete la que fuese estrella de Telecinco, que ahora se deja tentar por otras cadenas y deja abierta la posibilidad de que ‘Ni que fuéramos Shhh’ termine en la pública.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

“Me encantaría competir con Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana. El espectador coge el mando y pone el canal que quiere. ¿Qué me gustaría ir a TVE? No te digo que no, pero también me gustaría ir a Telemadrid y hacer documentales”, continúa perfilando sus sueños en televisión Belén Esteban al citado medio. Eso sí, sigue siendo modesta, aunque desee medirse con la más grandes: “Hombre es que Sonsoles y Ana Rosa son muy buenas, eso de ganar… tampoco me voy a tirar a la piscina. Pero estaría muy bien los tres programas a la vez. Pero esto no lo sabemos. Y lo de mi serie, la historia de mi vida se hará, aunque no inmediatamente. Se hará una cosa muy bonita”. También muy larga, pues fantasea con que su serie tenga 80 capítulos de 45 minutos, como ‘La Reina del Flow’, una de sus series favoritas.