Isabel Rábago desvela nuevos detalles de su despido de Mediaset: "La intrahistoria será contada..."

El inesperado despido de Isabel Rábago de Mediaset en enero de este año ha generado un sinfín de interrogantes. La periodista, quien fuera una de las colaboradoras más reconocidas de Telecinco, ha utilizado sus redes sociales para expresar su opinión sobre lo ocurrido y agradecer el apoyo recibido. Ahora, ha decidido comparar su situación con la vivida por los excolaboradores de 'Sálvame' y advertir que, tarde o temprano, contará su versión de los hechos.

A día de hoy, los motivos de la salida de Isabel Rábago de Mediaset siguen sin aclararse. La periodista, que hasta hace poco participaba en programas como 'Vamos a ver', ha recurrido a Instagram para manifestar su sentir tras su desvinculación de la cadena. En un reciente post, ha agradecido el apoyo de sus amigos y compañeros, destacando la valentía de aquellos que se han pronunciado a su favor sin miedo a represalias. Uno de los espacios que ha mostrado su respaldo ha sido 'Ni que fuéramos Shhh', el programa de TEN donde Kiko Matamorosha defendido a la abogada. En su publicación, Rábago ha compartido un vídeo del programa y ha escrito un extenso mensaje en el que no solo agradece el gesto, sino que también establece paralelismos con la cancelación de 'Sálvame', que ha dejado a muchos de sus colaboradores fuera de la televisión.

Isabel Rábago en 'Viva la vida' Telecinco Telecinco

En su mensaje, Isabel Rábago ha dejado entrever que hay una historia aún no contada sobre su despido. "Estos días estoy revisando muchos videos, artículos, todo lo dicho y escrito. Debo hacerlo", ha confesado, sugiriendo que está reuniendo información antes de hablar públicamente sobre lo sucedido. Sin embargo, lo más contundente ha llegado cuando ha lanzado una advertencia: "La intrahistoria será contada. Pero a su debido tiempo. Muchos se van a tener que dar más de un punto en la boca". Con estas palabras, la periodista insinúa que, cuando decida hablar, su testimonio podría tener repercusiones importantes.

Por otra parte, Isabel Rábago también ha dejado claro que su despido no solo la afectó a nivel profesional, sino también personal. "Lo vivido sigue doliendo. Alguien estará muy feliz por ello. Disfrútalo", ha escrito con un tono de resignación, pero también de firmeza. A pesar de ello, ha asegurado que no guarda rencor y que sigue adelante con nuevos proyectos. En cuanto a su futuro profesional, Rábago ha asegurado que sigue disfrutando de su trabajo como abogada. "Ejercer como abogada me fascina, me llena y me entusiasma", comenta. Sin embargo, no descarta un posible regreso a la televisión: "Los puentes los cruzo cuando estoy frente a ellos". Por ahora, su historia sigue envuelta en misterio. Lo único seguro es que Isabel Rábago no se ha rendido y que, cuando decida hablar, su versión podría generar un gran sismo en el mundo televisivo.