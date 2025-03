La macabra confesión de Kiko Matamoros sobre la muerte de su hermano Coto

“Con hermanos como él, nadie necesita enemigos”, decía Terelu Campos este fin de semana al escuchar al hermano de Susana Saborido tirar de la manta y desvelar qué sucede en su matrimonio con Joaquín Sánchez. El tema es delicado y parece que la traición no ha sido igual entendida por todos. Unos defienden que José María Saborido cuente su versión de los hechos, aunque para ello deje en mala posición a su familia. Otros no le respaldan y centran su atención en su posible motivación y los claroscuros de su relación tras “córtale el grifo”. Este debate ha sido muy animado en ‘Ni que fuéramos Shhh’ a lo largo de la tarde de este lunes, donde Kiko Matamoros al final ha terminado mal parado. Y es que él tampoco atesora una buena relación con su hermano, Coto Matamoros. De hecho, desde que se declararon la guerra no quieren saber nada el uno del otro. Una dolorosa situación que hace pensar en un futurible momento en el que uno de los dos falte de este mundo y el otro tenga que llorar su pérdida, pues a buen seguro se arrepentirán de lo que se dijeron y también de aquello que no llegaron a decirse. Al menos eso es lo que opina Kiko Hernández.

El colaborador tiene muy claro que su amigo lleva una coraza inquebrantable de cara a la galería, pero que en sus adentros sufre más de lo que está dispuesto a confesar. También sobre su inexistente relación con su hermano, con el que no habla desde hace muchos años. “Te digo una cosa, si Coto Matamoros se muere, tú vas al entierro”, le suelta a bocajarro a su amigo en directo desde ‘Ni que fuéramos Shhh’. Un comentario quizá desafortunado, que el protagonista no se toma a mal, aunque su rostro evidencia que no le ha gustado tener que encajarlo. Hernández está convencido de que le guarda aún mucho amor a su hermano, aunque el rencor por lo sucedido entre ambos le impide dar su brazo a torcer. Esto se evidencia en un rechazo tácito a todo lo que tenga que ver con él, aunque quizá una futurible muerte echase por tierra esas reticencias que ahora desean mostrar en público.

Pero Kiko Matamoros se mantiene firme en su deseo de continuar sus días alejado de Coto Matamoros. No le quiere cerca, no quiere que se pronuncie sobre él y no está dispuesto a alimentar sus revanchas mediáticas, que tan caras le salen anímicamente. Así, ante el arrebato de su compañero de plató, quiere dejarle claro: “Si le da un infarto no voy. Ya le han dado dos y no he ido a ninguno de los dos”, marca distancias una vez más, dejando claro que su decisión de romper lazos con su hermano es firme. Algo que ha escandalizado a sus propios amigos. Por mucho que insistan, él tiene claro que no quiere saber más nada de él. La conversación revuelve a Belén Esteban en su asiento, incómoda por hablarse de manera tan frívola y macabra sobre la muerte. Pero no tanto a María Patiño, que comprende que las rencillas entre familiares es algo más común de lo que se quiere pensar en un primer momento.