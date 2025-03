Belén Esteban abandona "Ni que fuéramos Shhh" tras el comunicado de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han emitido un comunicado urgente ante la inminente mayoría de edad de su hijo Jesús Alejandro. El próximo 6 de marzo alcanzará la mayoría de edad y sus padres han comunicado la decisión del joven de ser una persona anónima. "Dado que el próximo jueves 6 de marzo, el hijo de María José Campanario y Jesús Janeiro; D. Alejandro Janeiro Campanario, cumplirá su mayoría de edad, es nuestro expreso deseo comunicar en nombre de nuestros clientes que en ningún caso se considerará como personaje público. De tal forma, indicamos que no se autorizará la captación o difusión de su rostro en ningún medio o plataforma, siendo fiel deseo del mismo el continuar permaneciendo el anonimato tal y como ha hecho hasta la actualidad. Cualquier tipo de acción que conduzca al despixelado de su rostro, será objeto de persecución legal antes los Tribunales competentes, por considerarse tal actuación una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen y a su intimidad", reza el escrito del matrimonio.

Tras el comunicado de Jesulín y María José Campanario, Belén Esteban ha reaccionado en directo en "Ni que fuéramos Shhh" a la decisión que han tomado respecto a su hijo. "Yo entiendo que es menor, se hace mayor de edad y me parece muy bien. No meto a María José, pero eso se tendría que haberse hecho con todos los hijos igual", ha sentenciado la de San Blas. "Cuando hacen los 18 años se compran coches a todos, menos a uno", ha añadido la colaboradora. "Y tengo que decir una cosa, me parece muy bien lo que han hecho, y lo digo de corazón. María José no tiene nada que ver, aquí no hay tres, hay cuatro. Y a ella no la meto".

Belén Esteban reacciona al comunicado de Jesulín de Ubrique y María José Campanario Youtube

Belén Esteban abandona "Ni que fuéramos Shhh"

Una pregunta de Gonzalo Vázquez sobre unas declaraciones del pasado de Belén Esteban sobre su hija ha provocado que la colaboradora abandonara el plató de "Ni que fuéramos Shhh". Ante esta tensa situación, María Patiño se ha puesto de parte del periodista argentino y ha salido a buscar a su amiga. Finalmente, la presentadora del programa no ha podido hacer nada para que regrese Belén al espacio. "Gonzalo no ha hecho nada. He llamado a Belén, me ha visto y se ha dado la vuelta", ha explicado Patiño sobre la huida de la "princesa del pueblo".

Minutos después, Belén Esteban ha regresado al plató de "Ni que fuéramos Shhh" rota de dolor y le ha pedido disculpas públicamente a Gonzalo Vázquez por su reacción a la pregunta que el periodista le ha hecho sobre su hija.