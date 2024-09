Joaquín habla en 'El Hormiguero' sobre la posibilidad de presidir el Betis: "Sería lo máximo, no me cierro esa puerta"

'El Hormiguero' de Pablo Motos ha cerrado su primera semana de su decimonovena temporadapor todo lo alto con la visita de Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido. La pareja acudió al programa para presentar su nuevo proyecto televisivo en Antena 3, 'Emparejados', que se estrenó justo después de 'El Hormiguero'. Este nuevo espacio les verá ejercer como "celestinos" para parejas en busca de su chispa perdida.

El exfutbolista y su esposa entraron al plató con gran entusiasmo, a bordo de un descapotable blanco y con el himno del Betis sonando de fondo, en un guiño al equipo que marcó la carrera de Joaquín. Este gesto simbolizó la bienvenida del jugador al "club platino" del programa, donde Motos le entregó su taza personalizada y una tarjeta que le permite visitar el programa "cuando quiera". La pareja se ha consolidado como una de las más carismáticas y queridas de la televisión española, especialmente tras el éxito de 'Joaquín, el novato'.

Durante la entrevista, Pablo Motos no tardó en preguntarle a Susana cómo lleva la fama que ha adquirido gracias a sus colaboraciones en 'El show de Bertín', en Canal Sur. "Lo llevo bien, aunque hay veces que lo paso mal porque soy muy vergonzosa. Me han abierto las puertas de su casa y me siento muy a gusto", confesó Susana. Por su parte, Joaquín no tardó en intervenir con su característico humor: "Gorda, que no te abra mucho las puertas de su casa... Nada de quedarte a solas con Bertín", bromeó, haciendo referencia a la conocida fama de conquistador de Bertín Osborne.

Sobre su nuevo programa, 'Emparejados', Joaquín explicó: "Es un programa único que trata sobre parejas, como dice el nombre. En el programa contamos con Jesulín de Ubrique y María José Campanario, quienes han hecho su primera entrevista juntos en un plató de televisión". La dinámica del show incluye desafíos como la "pirámide del picante", donde las parejas responden preguntas o enfrentan aceitunas extremadamente picantes. "Nos fuimos al hospital después", recordó Susana entre risas.

Durante la charla, también hablaron sobre sus próximos proyectos, como 'Un capitán en América', una aventura en la que viajaron toda la familia junta por primera vez a Estados Unidos. "Ha sido una gran experiencia, brutal todo", afirmó Joaquín. Por su parte, Susana recordó su viaje con humor: "Tuve conjuntivitis y se la pegué a Joaquín".

En cuanto al futuro, Joaquín no descartó la posibilidad de llegar a ser presidente del Betis: "Sería lo máximo. Tras ser futbolista y ahora estar en la directiva, ser presidente tiene que ser la hostia. No cierro la puerta a esa posibilidad". Además, reveló una nueva idea de negocio: "Cuando me he puesto pelo me ha gustado tanto que me estoy planteando abrir una clínica de injertos de pelo. Es algo bueno para la salud".