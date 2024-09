Gabriela Guillén bautizó a su hijo, sin rastro de Bertín Osborne

A comienzos del 2024 cuando Gabriela Guillén dio la bienvenida a su primer hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. Aunque en primer lugar el presentador quiso desentenderse de sus obligaciones como padre, finalmente rectificó y emitió un comunicado en el que reconocía la paternidad del hijo de Guillén, admitiendo que sus formas "no fueron las más adecuadas".

Ahora, la periodista Adriana Dorronsoro ha desvelado en 'Vamos a Ver' que el pequeño ya había sido bautizado. ''Gabriela ya ha bautizado a su hijo. Fue el pasado mes de mayo en Madrigalejo, en Cáceres, en una finca que tiene la pareja de una amiga suya. De hecho esa amiga es la madrina del niño. Fue un bautizo muy íntimo y privado con los más allegados a Gabriela, la madre de ella y sus mejores amigos'', explicaba.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Como cabe de esperar, Bertín Osborne no estuvo presente en el bautizo. ''No quiso saber nada y tampoco estuvo invitado'', ha asegurado la colaboradora, ya que aunque hayan acercado posturas, la expareja sigue sin mantener ningún tipo de contacto. ''Fue una celebración muy sencilla con amigos y familia'', ha reclamado la periodista, que a la vez se ha negado a dar detalles del nombre que Gabriela Guillén había puesto a su hijo. ''Esta información no me llega por parte de Gabriela, tendrá que confirmar ella si lo que me trasmiten es así'', declaraba Dorronsoro.

Bertín Osborne, "desaparecido"

En medio de esta tormenta mediática que ha vivido este año y la cancelación de su concierto, Osborne ha decidido alejarse de los focos y refugiarse en su finca en Alcalá de Guadaira, según reveló Gema López, colaboradora del programa 'Espejo Público'. Allí, el cantante ha pasado el verano junto a su familia, como bien indicó hace unos días su hija Eugenia a los micrófonos de 'Europa Press'. Eugenia negó que su padre estuviese atravesando problemas de salud: "Está muy bien, pasando el verano. Hemos estado con él. Luego él ha estado por ahí con amigos y con Carlitos y todo", relató.

Por lo pronto, habrá que esperar a la reaparición de "Abrázame, amor, abrázame".