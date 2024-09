La comentada respuesta de Nadal a la pregunta más difícil de Pablo Motos. "¿Poco o todavía...?"

Rafael Nadal fue el invitado especial en el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero, uno de los programas más populares de la televisión española, de Antena3.. Como es habitual en este espacio, el tenista mallorquín fue sometido a una serie de preguntas, algunas de ellas bastante comprometidas, que pusieron a prueba su habilidad para sortear temas delicados con elegancia y humor.

Una de las preguntas más difíciles a las que tuvo que responder Nadal fue sobre el reciente caso de dopaje que involucra a Jannik Sinner. Nadal, con su característico sentido de la diplomacia, respondió de manera mesurada, evitando cualquier juicio precipitado.

Otro de los temas que surgieron durante la entrevista fue la vida personal de Nadal, específicamente su experiencia como padre primerizo. Este fue uno de los momentos más emotivos de la noche, ya que Nadal habló con ternura sobre su hijo y de cómo le había cambiado la vida para bien y de broma, la vida deportiva para mal.

El momento más "tenso", y más divertido, de la entrevista llegó cuando Motos le preguntó a Nadal sobre un vicio inconfesable. Fue directo Pablo Motos: "Oye, ¿sigues con el vicio de la Nutella?"

Rafa Nadal no quiso decir ni que sí, pero tampoco que no. "Ahora nos escucha demasiada gente, e igual. Tengo a la nutricionista por ahí escuchando, con lo cual diré que poco»

Pablo Motos quería más precisión: "¿Poco o todavía...?", preguntó. Y ahí Rafa Nadal comentó con ironía que los resultados de su afición por la Nutella podrían hacerse evidentes cuando le midieran la grasa corporal." Cuando venga a hacer la pinzas, ya veremos cono funciona el tema", decía refiriéndose a esas pruebas

El intercambio terminó en un tono aún más humorístico cuando Pablo Motos decidió compartir una anécdota personal sobre cómo, por los nervios del estreno de la nueva temporada, se dio un "atracón" de Nutella. De ahí la pregunta. "Esto viene porque me acordé de ti el viernes, porque me di un señor atracón, porque estaba nervioso por este lunes. Así que pillé un bote y casi me lo acabó, pero bueno el tema es si a lo largo de toda tu vida, alguna vez, has acabado con un bote entero de Nutella»

Nadal, siempre con su buen humor, aprovechó la ocasión para preguntar irónicamente por el tamaño del bote de Nutella por el que le preguntaba. "¿De cuántos gramos?", contestó, preguntando, Nadal ante las risas del público