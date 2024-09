Carolina Marín enamora en 'El Hormiguero' con el top de escote bardot que vamos a seguir llevando este otoño

Las noche siguen siendo para 'El Hormiguero' como rey absoluto de audiencias, y esta pasada noche la gran protagonista ha sido Carolina Marín con un estilismo que va a seguir siendo tendencia este otoño 2024. Si sólo hubiera una tendencia este otoño 2024, serían los vestidos y las blusas con escote bardot. Popularizado en los años 60 por la actriz francesa a la que debemos el apodo, este tipo de escote con los hombros al descubierto vuelve a las pasarelas. Y Carolina Marín para su cita con Pablo Motos ha combinado un top negro de escote bardot con unos pantalones fluidos estampados para poder ir cómoda a pesar de su lesión.

“Lo he hablado con mucha gente, lo he reflexionado conmigo misma. Pero lamentablemente por una parte el oro lo he conseguido por la gente que me ha querido. Ha sido increíble, sobre todo por la empatía que la gente ha sentido esa lesión, ese dolor. Si hubiera ganado la medalla de oro hubiera sido algo normal. Pero en este caso se ha dado más valor a las lesiones que he tenido detrás. Hay mucho detrás”, decía Carolina Marín a Pablo Motos. Y lo ha hecho con este top negro de escote bardot que volvió el año pasado para quedarse. Este regreso se lo debemos a Kate Middleton. La Princesa de Gales provocó un aumento del 263% en las búsquedas de esta tendencia cuando asistió al estreno de Top Gun en 2022. Desde entonces, el escote bardot es un fijo de las pasarelas y muchas expertas en moda y modelos también lo han adoptado afuera de las pasarelas.

El escote bardot es a la moda lo que Brigitte al cine: romántico a la vez que sexy y absolutamente eterno y atemporal. Más allá de ser una fórmula infalible, cada cierto tiempo el escote bardot viene reconvertido en tendencia y eso es precisamente lo que parece que sucederá esta primavera 2024 como nos han dejado claro nuestras celebrities, influencers y también todas nuestras marcas 'low cost' favoritas.