Joaquín Prat, sorprendido con el motivo de Beatriz Rico para dejar 'Supervivientes 2025'

El comienzo de 'Supervivientes' sigue dando mucho de lo que hablar. La llegada de Montoya, los nuevos concursantes, la revelación del papel de Terelu Campos...y el abandono de Beatriz Rico tan sólo tres días después del inicio de esta edición. Esta última noticia ha sorprendido a la mayoría de las personas aficionadas al reallity show, sobre todo por el peculiar motivo por el que ha tomado esta decisión.

"No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante", le explicó la actriz a Sandra Barneda, una de las presentadoras de 'Supervivientes 2025'. De hecho, no hay precedentes de otros concursantes que en ediciones anteriores hayan justificado su abandono por esta cuestión.

'Vamos a ver' opina sobre el suceso

En el programa de esta tarde de Telecinco, 'Vamos a ver', su presentador Joaquín Prat ha querido abordar este asunto. "Creo que su decisión ha sido muy sensata. Hay algunos que se marean con el me voy, me quedo, me voy, me quedo...y ella se ha dado cuenta de que no puede seguir con la aventura porque le ha superado", opina Adriana Dorronsoro, una de las colaboradoras.

Un comentario que no fue acogido de la misma manera por el resto de integrantes del programa. De hecho, Sandra Aladro aseguró que ha sido una decisión "precipitada" y Kike Calleja, fue un paso más allá: "Ha perdido una oportunidad de oro porque esto pasa una vez en tu vida". "No dormir es un problema muy grave al que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Si la salud peligra, lo mejor es retirarse. Esto no es una huida, esto es un problema de salud", puntualizó Alessandro Lequio. Tras la intervención de todos los colaboradores, Joaquín Prat subrayó: "La falta de sueño nunca la había escuchado como excusa para abandonar".

El abandono de Beatriz Rico oscurece la llegada de Montoya a 'Supervivientes 2025' Telecinco

Además, según explica El Televisero, 'Vamos a ver' ha mostrado el testimonio de la defensora de Beatriz Rico en el plató de 'Supervivientes 2025' en el que explicaba que la actriz "tenía problemas para conciliar el sueño desde antes de arrancar la experiencia y que fuera del concurso tomaba medicación para ello". Una declaración que sorprendió a todos los presentes ya que no entendían cómo, en estas circunstancias, decide presentarse al programa más duro a nivel físico y mental de la televisión.