Evacúan a todos los concursantes de 'Supervivientes 2025' a causa de una fuerte tormenta

El fuerte temporal que azota Cayos Cochinos, en Honduras, ha obligado a modificar por completo la planificación de 'Supervivientes 2025'. Apenas seis días después del inicio del reality, los concursantes han tenido que enfrentarse a una de las noches más difíciles debido a las intensas lluvias y fuertes rachas de viento, que han dejado la isla prácticamente aislada.

Las condiciones meteorológicas extremas han generado un caos total en el programa. Según ha explicado Laura Madrueño, presentadora del reality en Honduras, la tormenta ha impedido los desplazamientos habituales: "Por primera vez desde que estoy aquí, no han podido salir barcas, no ha podido volar el helicóptero y no nos hemos podido trasladar hasta el cayo para hacer el directo". Las imágenes mostradas en 'Tierra de Nadie' han reflejado la gravedad de la situación: olas gigantes golpeando la orilla, lluvias torrenciales y un viento que hacía prácticamente imposible cualquier actividad. De hecho, el oleaje ha sido tan intenso que el agua llegó hasta el campamento de los concursantes, dejándolos completamente expuestos al mal tiempo. A pesar de la tensión, la organización ha asegurado que la seguridad de los concursantes está garantizada. "Están muy bien cuidados, con un equipo las 24 horas", ha enfatizado Madrueño, intentando tranquilizar a la audiencia de Telecinco.

Debido a la situación, la gala de 'Supervivientes 2025' ha tenido que sufrir importantes modificaciones. Uno de los momentos más esperados de la noche era el salto del helicóptero de Anita Williams y Manuel, pero las condiciones climáticas han impedido que se llevaran a cabo. Ambos concursantes se han visto obligados a permanecer en el hotel en el que se encontraban hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas. Carlos Sobera, presentador de 'Tierra de Nadie', ha abierto la gala advirtiendo sobre la situación crítica que enfrentaba el equipo en Honduras: "Ha sucedido algo con lo que no contábamos. Un temporal está arrasando la zona donde se hace 'Supervivientes'". Durante la emisión de Mediaset, se ha mostrado la dura realidad que han vivido los participantes, quienes pasaron la noche sin poder dormir debido a la tormenta.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido la reacción de los concursantes ante el temporal. Rosario, visiblemente afectada, ha confesado entre lágrimas: "Esto me da mucho miedo, lo juro", mientras la lluvia caía sin cesar sobre la isla. La dureza del temporal ha llevado incluso a algunos participantes a replantearse su continuidad en el reality. Se ha confirmado que Terelu Campos ha activado el "protocolo de abandono", planteándose seriamente regresar a España antes del tiempo previsto. Por el momento, el equipo de producción sigue monitoreando la evolución del temporal y adaptando el programa según las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, la audiencia se mantiene expectante ante los próximos acontecimientos, esperando que los concursantes puedan retomar la competición en condiciones más seguras. Sin duda alguna, el paso del temporal ha dejado claro que, en Supervivientes, la naturaleza es quien realmente impone las reglas.