Joaquín Prat para los pies a Alessandro Lequio por sus palabras sobre una concursante de 'Supervivientes 2025'

Sin lugar a dudas, la participación de Terelu Campos en el concurso 'Supervivientes 2025' está siendo una de las más comentadas por los aficionados a este reality show que se emite en Telecinco. De hecho, la hija mayor de María Teresa Campos ha dejado en los últimos días una frase para la historia: "Si la gente supiera con quién he estado...".

Como no podía ser de otra manera, el programa presentado por Joaquín Prat, 'Vamos a ver', ha querido aprovechar una parte importante de su espacio en emisión para hablar sobre todo lo que está sucediendo en el concurso de Mediaset. Lo que no se esperaba nadie es lo que ha terminado sucediendo. Una intensa discusión entre varios integrantes del programa.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025', la causa

El motivo principal del comienzo de la disputa radica en que la hermana de Carmen Borrego, al no ser concursante de pleno derecho de la edición, no está obligada a realizar las exigentes pruebas correspondientes a 'La Liga de los Dioses'. Eso sí, ella decidió intentarlo. Algo que no salió muy bien ya que a los pocos segundos se rindió. De hecho, tuvo que llegar a ser atendida incluso por los servicios médicos del programa.

Por su parte, Joaquín Prat quiso mostrar su apoyo a Terelu Campos: "Lo ha intentado". A raíz de esta respuesta, uno de los colaboradores del programa, Kike Calleja, explica: "Pero es que no puede hacer un movimiento con los brazos normales..." (en relación a las limitaciones físicas con motivo del cáncer que padece la concursantes).

Un enfrentamiento muy tenso

En ese momento, otro de los colaboradores habituales, Alessandro Lequio, se ha enfrentado a él por esa afirmación. "¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no?. ¿Tú crees que yo tengo una idea de personas que han tenido cáncer?". Unas frases que ha realizado con un tono de voz realmente elevado y de manera exaltada. Por ello, el presentador ha tenido que intervenir: "No vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos".

A pesar de los esfuerzos por parte de Joaquín Prat para que la situación no fuese a más, Lequio continuó con su enfado. "Yo hablo de amigas que han tenido lo mismo que Terelu", señala. A lo que Calleja le replica: "¿Entonces Terelu Campos está fingiendo?". Una pregunta que detonó en una respuesta aún más agresiva por parte del colaborador hispano-italiano: "Lo que creo es que es un penco que no ha hecho un movimiento en su vida y eso es el motivo por el que no puede hacer un esfuerzo, no por el tema del cáncer. Que ya está bien la excusa del cáncer".

Estas palabras terminaron por hartar al presentador. En un primer momento, intentó suavizar la situación: "Nadie pone en duda lo que tú has vivido, tampoco lo hacemos con Terelu". Al ver que no surgía ningún efecto en el enfrentamiento entre sus colaboradores, zanjó la cuestión a gritos de la siguiente manera: "Que no vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos". De hecho, y de manera sorprendente, Joaquín Prat no regresó al plató y su compañera Adriana Dorronsoro tuvo que finalizar la emisión ella sola.