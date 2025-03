Alessandro Lequio opina sin tapujos sobre la presencia de Terelu Campos en "Supervivientes 2025"

La nueva edición del reallity show por excelencia de Mediaset está a punto de comenzar. A pocos días del inicio, las noticias acerca de sus concursantes o nuevas dinámicas del concurso no dejan de sucederse. De hecho, el programa de Telecinco 'De Viernes' anunció en exclusiva la presencia de Terelu Campos en "Supervivientes 2025".

Una noticia sobre la colaboradora que generó mucho revuelo y controversia ya que no está anunciada como concursante. Hay muchas informaciones al respecto, pero lo único oficial es que tendrá "una misión" durante su presencia en Honduras. Por tanto, seguirá los pasos de su hermana Carmen Borrego y veremos en qué consiste su participación.

Nadie sabía nada

El programa "Vamos a ver" que se emite en Telecinco ha abordado este lunes este asunto. De hecho, una de las colaboradoras, Sandra Aladro, explicó a la audiencia que Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos)se "enfadó" con su madre al enterarse de su presencia en "Supervivientes 2025". Además, la periodista añadió: "Pepe del Real y yo creemos que absolutamente nadie, incluida su hija, era conocedora de esto hasta poquitas horas antes, porque se enfadó con nosotros cuando le dijimos el viernes que existía la posibilidad". "Ella lo negó rotundamente y se indignó. Dijo que no iba y que no se lo había contado. No sé cómo se habrá quedado cuando le hayan contado que va”, apuntaba", apuntó Pepe del Real.

Alessandro Lequio opina con firmeza

Una vez que se han realizado estos comentarios, el presentador Joaquín Prat lanzó la siguiente pregunta: "¿Terelu Campos va como concursante de pleno derecho?". En ese momento, Alessandro Lequio decidió tomar la palabra y ser muy crítico con este asunto. "El otro día nos hablaba de su debut teatral y ahora nos habla de 'Supervivientes'. Yo lo que tengo claro es que no va como una superviviente más porque, entre otras cosas, sería una imprudencia".

"A mí me encantaría que os cerrara la boca a todos y que fuera una gran concursante. E imaginaos que llega hasta la final como Rosa Benito", fantaseó una de las colaboradoras del programa, Alexia Rivas. Eso sí, Lequio no dudó en ser aún más contundente con esta incorporación en "Supervivientes 2025": "Todos conocemos su lista de enfermedades y ningún médico le recomendaría ir a Supervivientes. Hablando en serio, me parece que es un poco una imprudencia".

Terelu Campos Supervivientes

El presentador tuvo que parar los pies a su colaborador para que no siguiese incidiendo en la misma circunstancia: "Habrá una misión especial". De hecho, la colaboradora Adriana Dorronsoro quiso bromear y quitar hierro al asunto: "Con las limitaciones que tiene, el tiempo que Terelu Campos esté en Honduras estamos seguros de que lo va a aprovechar y seguro que lo hará mejor que Carmen (su hermana)".