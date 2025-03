Joaquín Prat revela el motivo por el que se ausentó en 'Vamos a ver'

Uno de los programas de la parrilla de Telecinco, 'Vamos a ver', vivió un momento muy tenso durante las emisiones de esta semana. Todo se desencadenó tras unas desafortunadas declaraciones de uno de sus colaboradores: Alessandro Lequio. La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' y el estar exenta de hacer algunas cuestiones, debido a sus problemas de salud, fue el asunto que provocó una fuerte discusión.

De entre todas sus opiniones, queremos recordar la siguiente: "Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no ha hecho un esfuerzo. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer". Unas palabras que sentaron muy mal a todos los presentes e incluso el presentador, Joaquín Prat, tuvo que intervenir para pedir que cesaran ese tipo de comentarios inadecuados.

¿Por qué se ausentó al final de 'Vamos a ver'?

Tras una pausa publicitaria, su compañera Adriana Dorronsoro fue la encarga de continuar con los últimos minutos del programa. Eso sí, lo hizo ella sola. Una decisión sorprendente, que no se explicó en el momento y que ha dado para generar muchos comentarios sobre el motivo por el que Joaquín Prat se ausentó de sus labores profesionales.

"El lunes me tuve que marchar para atender asuntos personales, no me fui porque no compartiese los comentarios de Alessandro Lequio sobre la enfermedad de Terelu Campos y el cáncer que ha pasado", ha explicado el presentador en una nueva emisión del programa 'Vamos a ver'. Además, ha puntualizado: "Me voy porque me tuve que ir, si no, me iría todos los días. Porque hoy en día sacan un clickbait de donde no lo hay, porque de eso viven".

Carmen Borrego Vamos a ver

Por otro lado, Carmen Borrego quiso defender durante su intervención a su hermana: "Juzgarla por su enfermedad es francamente feo y viniendo de ti más todavía. Creo que hablar con tanta vehemencia como hiciste el otro día… Yo no soy capaz de hablar de la enfermedad de nadie ni juzgar la de nadie. Tú no tienes ni idea de cómo está el cáncer de Terelu, ni por lo que ha pasado". Mientras Alessandro Lequio no quiso dejar pasar la oportunidad para dar una opinión al respecto: "Está en una pésima forma física".