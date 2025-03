Carmen Lomana se pronuncia en estos duros términos sobre la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' sigue generando debate. La colaboradora televisiva, que ha sorprendido al aceptar el reto de convivir en los Cayos Cochinos, ha conseguido captar la atención del público, aunque no precisamente por su habilidad en la supervivencia. Entre los temas que más han dado que hablar están los privilegios con los que cuenta en el concurso y su estado físico, sobre el cual Carmen Lomana ha sido especialmente crítica.

Desde el inicio de la edición, la hija de María Teresa Campos ha gozado de ciertas ventajas que han levantado ampollas entre los espectadores y sus propios compañeros en Honduras. Uno de los aspectos más comentados es que ha sido la concursante que saltó desde el helicóptero a la menor altura jamás vista en la historia del programa. Además, tiene la posibilidad de seleccionar qué pruebas físicas realiza sin enfrentar sanciones, algo que ha sido interpretado como un trato preferencial. Otra de las concesiones más polémicas, desvelada por Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh...', es que Terelu Campos cuenta con una cláusula en su contrato que le permite fumar durante el concurso. Se trata de una excepción a las normas, ya que el resto de concursantes tienen terminantemente prohibido consumir tabaco durante su estancia en la isla. Además, la colaboradora de televisión podría abandonar el reality en cualquier momento sin enfrentar una sanción económica, a diferencia de otros participantes, quienes sí deben pagar una multa en caso de renuncia voluntaria.

Terelu Campos y Laura Madrueño en 'Supervivientes 2025' Mediaset

Carmen Lomana opina sin filtros sobre Terelu Campos

Carmen Lomana, conocida por no morderse la lengua nunca, ha opinado sobre estos privilegios en 'Las mañanas de KISS'. La socialité ha sido contundente al expresar su desacuerdo con las ventajas concedidas a Terelu y ha cuestionado su estado físico tras su llegada a Honduras. "Claro que me lo creo. No me parece bien", ha declarado Lomana sobre la posibilidad de que la hermana de Carmen Borrego pudiera fumar en la isla. Sin embargo, sus críticas no se han quedado ahí, sino que también ha hecho referencia al estado físico de la concursante. "¿Tú has visto las ojeras que tiene Terelu? Está machacada de no haberse cuidado porque Terelu era ideal y tampoco es tan mayor", ha comentado la empresaria leonesa. Además, ha señalado que los efectos del estilo de vida se empiezan a notar a partir de los 60 años, edad en la que se encuentra actualmente la presentadora de Telecinco.

Carmen Lomana junto a Jorge Javier Vázquez Mediaset

Por otra parte, Carmen Lomana no ha dudado en referirse al modo de vida que ha llevado Terelu Campos a lo largo de los años. "Terelu ha bebido todo lo que quería, y ha hecho muy bien si quería; ha fumado como loca y no se ha privado de nada", ha sentenciado. Según la empresaria, estos hábitos han tenido un impacto visible en su estado actual, a pesar de que la concursante de 'Supervivientes' es "mucho más joven" que ella. Lomana también ha opinado sobre la oportunidad que suponía para Terelu su paso por el reality para dejar atrás ciertos hábitos poco saludables. "Podía haber aprovechado para estar en la isla, desintoxicarse de todo, de alcohol, de tabaco… Que no digo que sea alcohólica, pero aunque sean cervezas… y veo que no", ha lamentado.

Para finalizar, la socialité ha recordado otros casos de concursantes que entraron al programa con la intención de superar adicciones y cómo en algunas ocasiones la situación se ha complicado. "Mucha gente va con muchas adicciones con la esperanza de que se le quiten y ha habido veces que han tenido que llevárselo y ponerle metadona, porque se daba golpes contra las palmeras", ha concluido Lomana con una dura reflexión.