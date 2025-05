Joaquín Prat, sobre 'Supervivientes 2025': "A ver qué es lo que vemos esta semana"

Tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, la última gala de 'Supervivientes 2025' fue muy emocionante y quedó marcada como la noche de Pelayo Díaz. Eso sí, otra de las cuestiones más protagonistas fue la manera en la que se votaron a las personas nominadas. Finalmente, los tres concursantes que están en la cuerda floja para la próxima eliminación son: Anita, Montoya y Carmen Alcayde.

Un hecho que comenzó a generar revuelo entre los concursantes y las actitudes de todos ellos varió. Tanto es así que Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', empezó el espacio en su programa sobre este reality criticando al sevillano y su manera de comportarse en Honduras. "Creo que ha perdido la cabeza", apuntó.

Opinión de los colaboradores

Posteriormente, se mostró entusiasmado al comenzar a hablar sobre los tres nominados: "Uh, interesante eh". Por su parte, una de las colaboradoras, Alejandra Rubio, señaló a la concursante que piensa que tiene más papeletas para irse del reality: "La cara de Carmen Alcayde fue increíble y yo creo que pensó: estoy fuera, me voy a mi casa".

"Carmen dirá: 'voy a disfrutar la semana que me queda', pero veremos, veremos, porque la audiencia de 'Supervivientes' siempre nos sorprende", le replicó el presentador. Eso sí, Pepe del Real, otro de los colaboradores, comentó: "Carmen ha hecho buen concurso y como concursante ya está amortizada y, al final, nos acercamos a la recta final y se va a tener que ir yendo gente buena".

Además, otra de las personas que participa habitualmente en el programa de Telecinco, Alexia Rivas, incidió: "Carmen está amortizada, pero de Montoya llevamos viendo lo mismo desde el minuto uno. Una cura de humildad le viene fenomenal". A lo que Pepe del Real contestó: "No te olvides de que el 40% de la gala la protagonizó Montoya". "Pero no siempre con connotación positiva, porque también nos satura. La cantidad no hace que sea mejor", puntualizó Giovanna González, otra de las colaboradoras del programa.

Por último, y antes de dar por cerrado este bloque sobre 'Supervivientes 2025', Joaquín Prat quiso dar su opinión sobre todo este asunto: "Ahora sí que se van a poner delante del espejo. Ellos (Carmen, Anita y Montoya) critican mucho los cambios de actitud de los demás cuando están nominados. Bueno pues ahora que los tres, el trío calavera, está nominado, a ver qué es lo que vemos esta semana".