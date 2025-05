El programa 'Fiesta' vive una tensa discusión entre Alexia Rivas y Olga Moreno

Esta semana se ha producido el debut de Olga Moreno como colaboradora del programa de Telecinco, 'Fiesta'. El contenido de Mediaset, presentado por Emma García, parece haber encontrado un filón con esta incorporación ya que desde el primer día se ha visto envuelta en discusiones que van a dar que hablar en los de medios de comunicación.

En esta ocasión, la que fuese concursante de 'Supervivientes' tuvo que convivir en el plató junto a otra excompañera suya en el reality: Alexia Rivas. Una vez más, ambas han dejado muestras que actualmente no tienen buena relación. "Yo con Alexia me llevaba muy bien en el concurso, pero, al salir, me puso a parir", explicó Olga Moreno.

Una discusión acalorada

Por su parte, Alexia Rivas señaló el motivo de este enfrentamiento: "Lo hice porque fuera vi que robaste a tu mejor amiga, Melyssa Pinto, la recompensa de una de las pruebas, vi que Lara Sajen era tu amiga y luego la criticabas…". Por su parte, la nueva colaboradora de 'Fiesta', matizó: "Nunca me llevaría bien con ella por todo lo que ha hablado de mí".

Una afirmación que no gustó nada a Alexia Rivas y contestó de manera tajante: "Tú eres rencorosa, pero yo doy oportunidades. Cuando nos exponemos en televisión, hay que respetar que los demás tengan su opinión". En ese momento, cuando ya la situación era bastante compleja, apareció una nueva invitada a la discusión.

Gloria Camila Ortega también participa

Y es que Gloria Camila Ortega también quiso dar su opinión y criticó duramente la intervención de la periodista: "Considero que eres un poco veleta y que vas al aplauso fácil y rápido". Además, se puso del lado de Olga. De hecho, Moreno le espetó a Alexia: "Si tienes inquina o algo conmigo, dímelo a la cara". Una frase que tuvo una reacción rápida de la tertuliana: "Si tenéis rabia contra mí, lo hablamos en otro momento".

Además, durante toda la emisión, Alexia Rivas puso el foco en Gloria Camila Ortega para afearle que hace unos días estuviese en el plató de'¡De viernes!' para hablar de Kiko Jiménez: "Tú lo has sacado a relucir y él tiene derecho a sentarse a hablar". Ante esta acusación, replicó: "Es el momento de que yo pueda hablar de mi vida".