Carlo Costanzia habla del motivo de sus broncas con Alejandra Rubio

“Es el hombre de la semana. Carlo Costanzia se ha convertido en el protagonista de la semana, tras salir a la luz una supuesta grave crisis con Alejandra Rubio. Hoy lo cuenta todo”, presentan al invitado estrella de ‘De viernes’ de esta noche, que ocupa el plató vacío mientras se reproducen los detalles de su presunto bache con la hija de Terelu Campos. Incluso se habla de que llegaron a pasar una noche durmiendo separados. Aunque ella ya ha hablado sobre lo sucedido, él ha entendido necesario sentarse a hablar del tema con Telecinco y su público.

Carlo Costanzia aclara su crisis con Alejandra Rubio

El hijo de Mar Flores es tajante a la hora de abordar el asunto de su supuesta crisis con Alejandra Rubio. Los rumores de ruptura suelen ser recurrentes, pero esta semana se ha alzado más aún la voz, lo que obliga a los protagonistas a pronunciarse. Siempre manteniendo a su hijo lejos de sus declaraciones, pues han llegado a un acuerdo de mantener al pequeño lejos de la atención mediática y de sus exclusivas en el papel cuché y televisión. No así tanto como su relación o el conflicto entre las consuegras.

“Alejandra no es celosa y nunca hemos tenido un problema. Hacemos los dos vida conjunta y solos y hay confianza”, zanja con las especulaciones de que su novia haya dormido fuera de casa y que estén atravesando dificultases en su relación. “Sabemos que tenemos prensa y el otro día me llama y me dice que estamos en crisis y nos reímos”, aseguraba lo bien que se tomaban las cábalas que se hacen algunos para mantener su relación entre titulares.

Pese a todo, Carlo Costanzia no se ha sentado en ‘De viernes’ a vender una relación ideal con Alejandra Rubio, pues también entraña muchos retos. La convivencia no siempre es fácil y después de recuperar la libertad y poder dormir en casa con su familia, hay más hueco a las discusiones. No lo niega: “Con lo corta que es nuestra relación, es muy fácil con el cansancio, el trabajo y todo, es muy difícil cuidar al bebé y descuidas, lo más importante que es la pareja. No te voy a negar que los primeros meses son durillos, descansas poco y no entiendes el motivo por el que llora. Estábamos descuidándonos y hablamos para sacar noche para cenar o ir al cine y charlar”, detalla cómo tomaron cartas en el asunto antes de distanciarse más.