Joaquín Prat, sobre uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025': "Es de los mejores de esta edición"

Tras 50 días de concurso, 'Supervivientes 2025'vivió anoche otra gala muy especial en la que Jorge Javier Vázquez, desde el plató de Telecinco, y Laura Madrueño, desde Honduras, tuvieron que hacer frente a una expulsión inesperada que provocó un duro revés para uno de los concursantes más relevantes de esta nueva edición de la isla de los famosos, José Carlos Montoya.

Durante la emisión de este viernes del programa de Telecinco, 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha tenido que salir al paso de las críticas de algunos colaboradores y defender a otro de los participantes de 'Supervivientes 2025'. De hecho, es habitual que el presentador se posicione sobre sus favoritos en los diferentes concursos de la cadena.

Críticas a Pelayo

En esta ocasión, la tertulia del contenido sobre este reality se ha avivado en el momento en el que ha tocado hablar sobre el enfrentamiento entre dos concursantes: Montoya y Pelayo. Y es que es rara la emisión de 'Supervivientes 2025' en la que no vemos una nueva disputa entre los dos. Una rivalidad que, al menos por ahora, parece irreconciliable.

El primer colaborador en mostrar su crítica hacia el estilista fue Kike Calleja: "Prefiero 20 Montoyas a cualquier Pelayo, que es un falso que cuando no tiene protagonismo lo busca criticando a los demás". En la misma línea, también ha valorado su actuación, Pepe del Real: "Pelayo mea por encima del resto, mira a todos con caras de asco y es un reventado porque se lo come Montoya por más que lo haga bien en las pruebas".

La defensa de Joaquín Prat

Ante este debate y revuelo generado por sus colaboradores, el presentador del programa de Telecinco, Joaquín Prat, ha querido desmarcarse de las opiniones de sus colaboradores. Por ello, ha decidido dar su opinión al respecto: "A mí Pelayo me parece uno de los mejores concursantes de esta edición de 'Supervivientes 2025'".

Tras esta afirmación, una de sus colaboradoras, Sandra Aladro, se ha mostrado más en esta línea: "Pelayo está haciendo un gran concurso". Eso sí, posteriormente, dejó una frase un poco más contradictoria: "Su actuación en Honduras me sigue generando desconfianza. No me lo creo".