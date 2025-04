Jorge Javier Vázquez, muy crítico con algunos concursantes de 'Supervivientes 2025'

El inicio de 'Supervivientes 2025' fue arrollador. La llegada a Honduras de dos de las estrellas más mediáticas en la actualidad en España, Montoya y Anita, o la participación en el reality más duro de la televisión de Terelu Campos fueron algunos de los puntos más fuertes de la primeras semanas del concurso. Ahora, con el avance de los días, parece haber llegado la tranquilidad.

De hecho actualmente los integrantes de 'Supervivientes 2025' están divididos en los Cayos Cochinos. Unos cuantos están en 'Playa Calma' y otros en 'Playa Furia'. Por tanto, no todos son igual de activos y parece que para el presentador de esta edición, Jorge Javier Vázquez, esta situación no puede continuar de la misma manera.

Un toque de atención

Mientras que en 'Playa Furia' sigue habiendo mucho movimiento y protagonismo gracias a las disputas entre los concursantes (Montoya, Manuel, Laura Cuevas, Carmen Alcayde, Makoke y Pelayo Díaz), en 'Playa Calma' reina la tranquilidad. A pesar del paso de las semanas, sigue sin generarse revuelo entre ellos. Por este motivo, el presentador les dio un toque de atención al criticar su actitud en el reality.

"¿Seguís ahí, seguís concursando? ¿Os habéis dado cuenta de que, a estas horas, todavía no se ha emitido ningún vídeo vuestro?", les preguntó con un tono bastante enfadado. Un rostro serio que no pareció importar mucho a los concursantes hacia los que iba dirigida esta advertencia. Y es que hay muchos de ellos que todavía no han generado ninguna historia relevante.

Por ejemplo, Borja González, quiso explicar su punto de vista y el motivo por el que eso está ocurriendo: "Es que tenemos muy buen rollo aquí, hemos hecho mucha piña y nos llevamos muy bien". Una respuesta que no convenció para nada a Jorge Javier Vázquez y que le respondió de manera tajante: "No se trata de mal rollo. Eso es excusa de perdedores".

Makoke, evacuada de urgencia

Por otro lado, una de las últimas cuestiones que están ahora pendientes es la continuidad en el concurso de una de sus participantes: Makoke. Le pasa de todo en Honduras y ahora, apuntamos en la lista un accidente, la picadura de abeja. Se tuvo que enfrentar a un momento difícil en mitad de una prueba en la que la organización tuvo que intervenir al verla "perdida". Tras tranquilizarse y respirar con profundidad se vio capaz de regresar.