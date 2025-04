La audiencia de 'Supervivientes' le propina un duro golpe a Montoya con esta expulsión

'Supervivientes 2025' llega a los 50 días de concurso y ayer vivió otra gala llena de emociones y tensiones. Una gala "histórica" según el maestro de ceremonias de las galas oficiales, Jorge Javier Vázquez, y Laura Madrueño en directo desde Honduras, que no sabía la gala que se les venía encima, ya que la expulsión provocó un duro revés para uno de los concursantes más relevantes de esta nueva edición de la isla de los famosos, José Carlos Montoya.

Adiós al mayor apoyo del utrerano

Durante la última gala de 'Supervivientes', la dinámica del programa cambió drásticamente y tomó por sorpresa a los concursantes. Esta vez, las nominaciones se realizaron de una playa a otra, una mecánica que alteró por completo las estrategias. Como resultado, los nominados fueron Koldo, Joshua, Makoke y Manuel. Además, se vivió una de las expulsiones más emocionantes hasta el momento. Tras la salvación de Montoya, quedaron en la cuerda floja Anita, Koldo y Carmen Alcayde, cuyos porcentajes eran 42%, 37% y 21%, respectivamente. Anita fue la primera en salvarse, dejando a Koldo y Carmen enfrentados en palapa. La votación fue tan ajustada que Jorge Javier declaró: “La más ajustada de la edición: un 51% contra un 49%”. Finalmente, Carmen resultó expulsada y, pese a la tristeza, mostró entereza: “Me voy con la cabeza alta, orgullosa de haberlo dado todo”.

En un emotivo gesto, regaló un collar a Montoya y le dijo: “Te quiero muchísimo amigo, te voy a echar muchísimo de menos”. Montoya, entre lágrimas, confesó: “Ha sido el mayor premio que me llevo de aquí”. El momento se tornó cómico cuando, al ver que el moco se le desbordaba, Anita intervino y hasta se lo limpió con la mano: “A mí no me importa nada”.

El cumpleaños de Álex Adrover se convirtió en otro de los grandes momentos de la noche. Desde el plató, Patricia Monterole dedicó unas emotivas palabras que dejaron al actor visiblemente emocionado: “Feliz cumpleaños mi amor, te quiero, ¡estás muy bueno! Qué guapo estás”. Álex respondió conmovido: “Me encanta escuchar tu voz mi amor, la necesito todos los días. Te quiero”. Patricia añadió con orgullo: “Lo estás haciendo increíble, muchísima gente apoya el tipo de supervivencia que estás haciendo, desde el respeto, con los límites, me encanta verte”. No todo fue celebración, ya que Jorge Javier aprovechó la gala para reprender a varios concursantes por ocultar aspectos importantes de la convivencia. “Delante de cámaras os echáis la siesta y cuando las cámaras no están cerca habláis de los temas propios de la convivencia... estáis intentando falsear la realidad de esta aventura”, sentenció el presentador. Escassi, uno de los señalados, se defendió: “Intento mantenerme ajeno a lo que no va conmigo... si alguien quiere que discuta lo siento, pero me cuesta discutir”, espetó el jinete.