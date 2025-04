Pedro Piqueras, tajante sobre el karaoke de María Casado en 'Informativos Telecinco': "Es una cosa muy seria"

Pedro Piqueras ha opinado abiertamente sobre el giro que ha dado 'Informativos Telecinco', además de opinar sobre el periodismo actual. Hace ya varios meses que el presentador abandonaba Telecinco y se despedía después de 35 años siendo uno de los rostros más queridos del telediario. Decisión, de la que no se arrepiente, ya que él mismo reconoce que "las noticias de cada día le superaban".

Es más, tal y como confiesa durante su última entrevista para '20 Minutos', parece que la idea de jubilarse ya le había rondado por la mente durante un tiempo antes de dar el paso definitivo. "Empecé a pensar en irme hace cinco años porque ya me parecía un poco rutinario lo que ocurría, porque estaba cansado", asegura. Además, Piqueras se muestra bastante crítico con la manera de informar que se tiene actualmente y no ha dudado en opinar sobre la decisión de María Casado de despedir el telediario con un karaoke.

La periodista no dudaba a la hora de coger un micrófono y ponerse a cantar, aunque Pedro Piqueras no termina de estar de acuerdo con este guiño tan desenfadado a una emisión que debería ser seria. "Yo soy contrario, no soy partidario de eso", ha opinado de manera contundente. "De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario. Quiero decir, que una cosa es una cosa, y otra es otra", sostiene.

Pese a ello, Pedro deja claro que cada uno es libre de hacer lo que quiera, aunque este inusual gesto que ha tenido María Casado ha dado mucho que hablar y no resulta indiferente. "Creo que un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro", apunta.

En su caso, el que fuese presentador de 'Informativos' recuerda que tuvo que renunciar a muchas cosas para poder desempeñar su trabajo. Algo, que le ha pasado factura en su vida privada. "Yo llegaba por la mañana a la tele y salía de allí a las 22:00 de la noche para irme a mi casa", detalla sobre el ritmo de vida que tenía. "Es bastante difícil compartir un horario con gente cercana. Dejas de ver a los amigos, los ves en fin de semana, pero el sábado estás cansado...", se ha lamentado al respecto.