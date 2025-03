Jordi Wild se moja y elige 'El Hormiguero' antes que 'La Revuelta': "Valoro más a quien me valora"

Jorge Carrillo de Albornoz Torres, conocido como Jordi Wild o Giorgio, es uno de los grandes creadores de contenidos de nuestro país, con 12,1 millones de seguidores en su canal principal y más de 6,3 millones en la cuenta de YouTube de 'The Wild Project', el pódcast que se consagró en los Ondas 2025 en la categoría de Trayectoria en la Industria del Pódcast. En una entrevista reciente con el exdirector del periódico El Mundo y corresponsal de guerra en el extranjero, además de escritor, el catalán David Jiménez se sinceró, contando como fueron sus inicios en el mundo del streaming y como aborda las críticas hacia su persona. También hubo tiempo para hablar de la televisión convencional y el periodista intentó saber a qué programa iría antes, si a 'El Hormiguero' o 'La Revuelta', argumentando además, su respuesta.

¿Pastilla roja o azul?

David Jiménez le preguntó directamente cuáles de los programas más importantes del access prime time de la televisión elegiría para asistir como invitado y Jordi Wild no dudó ni un instante, dejando claro su preferencia ante este dilema. "Yo a nivel personal, tengo que ser sincero y no veo ninguno de los dos programas pero si tengo que elegir uno, elegiría para asistir 'El Hormiguero'", espetaba el streamer catalán que admitió además haber sido invitado por parte del espacio televisivo de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla comandado por Pablo Motos en Antena 3.

"Elijo 'El Hormiguero' porque ellos me han invitado mientras que de 'La Revuelta' no he sabido nada, ni antes en Movistar Plus+cuando eran 'La Resistencia'. Es muy sencillo, yo valoro siempre más a quien me valora y en este caso el programa de Antena 3 me han invitado en un par de ocasiones mientras que en 'La Revuelta' no, entiendo que nos le debo caer muy bien", explicaba así su decisión Jordi Wild ante el asombro de David Jiménez y la cosa no quedó aquí ya que el creador de contenido español reveló por qué rechazó ir al programa de Antena 3. "No consumo televisión, no sé si me sentiría cómodo en la tele, no sé si lo pasaría bien, me tendría que trasladar hasta Madrid y creo que no voy a ganar alcance en cualquiera de los dos programas, sería un tema de ilusión y de momento ninguno de los dos programas me haría ilusión personal asistir, pero bueno yo soy Team Hormiguero, por eso, porque han valorado mi trabajo y han querido que vaya como invitado", terminaba así su alegato.