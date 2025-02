Un joven pierde 4 millones de euros por no confiar en su equipo: "Eché la quiniela pensando más con la cabeza que con el corazón"

José, un fiel aficionado del Albacete, ha vivido una de las experiencias más agridulces de su vida. Apostó en la quiniela que su equipo perdería, pero la victoria del conjunto manchego le costó 4 millones de euros. Desde hace años, José juega la quiniela intentando predecir los resultados de los partidos de fútbol. Sin embargo, en esta ocasión, su falta de confianza en el Albacete le ha pasado una factura millonaria.

El equipo llegaba al encuentro contra el Almería en una mala racha, con varios jugadores lesionados y tras perder a un delantero clave en el mercado de invierno. Para José, la lógica dictaba que el líder de la liga se impondría fácilmente. "Eché la quiniela pensando con la cabeza", ha afirmado en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Lo que nunca imaginó fue que, en un giro inesperado, el 'Queso Mecánico' se alzaría con la victoria. El único error en su apuesta fue precisamente el resultado de su equipo, lo que le hizo perder el premio millonario.

Una alegría que se convirtió en pesadilla

El futbolista Jon Morcillo, autor de los dos goles del triunfo del 'Alba', ha aprovechado su presencia en el programa de Sonsoles Ónega para bromear con José y, de manera irónica, pedirle disculpas por haber ganado. "Le tengo que pedir perdón", ha comentado entre risas. José, lejos de resentirse, ha aceptado la situación con humor, aunque ha admitido que el dolor era doble: por haber perdido la oportunidad de ser millonario y por haber dudado de su equipo. "He pecado muchas veces de apostar por el Albacete y perder. Esta vez decidí usar la lógica y me salió rana", ha explicado. A pesar de todo, José no ha ido con las manos vacías. Aunque no obtuvo el premio mayor, logró un premio de "consolación" de 45.000 euros y la repercusión de su historia, que ha captado la atención de aficionados y medios deportivos.

El caso de José recuerda al anuncio del 70 aniversario de La Quiniela de Loterías del Estado, en los que la mala suerte toma giros irónicos. Sin embargo, en su caso, fue real. Sonsoles Ónega, presentadora del programa, le ha aconsejado entre risas: "Para que veas, una vez que pensaste con la cabeza… hay que pensar siempre con el corazón". Por su parte, Jon Morcillo ha invitado a José a presenciar un partido en directo, con la esperanza de que la próxima victoria del Albacete pueda celebrarla sin amargura y en directo en el Estadio Carlos Belmonte.

Sin duda alguna, esta historia viral deja una valiosa lección: en el fútbol, como en la vida, a veces la pasión puede ser mejor consejera que la razón.