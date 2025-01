María del Monte y Sonsoles Ónega viven su momento más tenso en 'Y ahora Sonsoles' al hablar de amor

La reconciliación entre Alice Campello y Álvaro Morata, quienes decidieron darse una segunda oportunidad tras una mediática ruptura el pasado verano, ha protagonizado el primero de los debates del programa de hoy en 'Y Ahora Sonsoles'. Lo que comenzó en el plató de Antena 3 como una charla sobre las segundas oportunidades en el amor, pronto se ha convertido en un enfrentamiento acalorado entre la presentadora Sonsoles Ónega y la cantante María del Monte, con un inesperado giro hacia la polémica sobre relaciones homosexuales y la promiscuidad.

El intercambio de opiniones ha comenzado de forma ligera, con tertulianos como María Manjavacas afirmando que "segundas oportunidades nunca son buenas", mientras que Nacho Gay ha compartido su fórmula personal: mantener un equilibrio entre tiempo en pareja y espacio personal. "Mi chico y yo estamos juntos del viernes por la noche al domingo, y el resto de la semana cada uno va a lo suyo", ha explicado. Sin embargo, este comentario ha despertado una reacción inmediata de María del Monte, quien ha expresado su desconcierto ante las dinámicas modernas de pareja. "Mis padres han estado toda la vida juntos, celebraron sus bodas de oro. No entiendo eso de tomarse aire en una relación. Cuando encuentras el amor, hay que cuidarlo y mantenerlo".

María del Monte y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Por otra parte, la conversación ha subido de tono cuando Sonsoles Ónega ha señalado que el modelo derelación de los padres de María podía considerarse anticuado. "Es que eso ya no es posible. ¿A qué se dedicaba tu madre? ¿Trabajaba fuera de casa? Eso ya no se puede aplicar al presente", ha comentado la presentadora de Atresmedia, generando una visible incomodidad en la cantante andaluza. Sin embargo, el momento más tenso ha llegado cuando uno de los tertulianos ha hecho una referencia que María del Monte ha interpretado como una asociación entre promiscuidad y relaciones homosexuales. Alterada, la cantante ha respondido contundentemente: "¡Basta ya de hablar de promiscuidad cuando hablamos de relaciones homosexuales! No entiendo esa manía de estigmatizar nuestras relaciones como más cortas o menos serias".

Nacho Gay, por su parte, ha intentado matizar su comentario: "Me refería a los hombres gay. Dos hombres juntos tienen mucho peligro, lo sé y tengo pruebas de ello", ha añadido, provocando una reacción aún más airada por parte de María. Sin duda alguna, el debate ha puesto de manifiesto las diferencias generacionales y culturales en torno al amor y las relaciones, además de abrir una reflexión sobre los prejuicios que persisten en torno a las dinámicas afectivas en la comunidad LGBTQ+. Aunque Sonsoles Ónega ha intentado rebajar la tensión, la discusión ha dejado en el aire un claro mensaje de María del Monte: "El amor, sea cual sea su forma, merece respeto".