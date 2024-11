Juan del Val no se achanta ante Isa Pantoja tras su duras declaraciones

La última entrevista de Isa Pantoja no ha dejado indiferente a nadie, ya que fue unos de los temas a tratar en "La Roca", el magacín vespertino dominical presentado por Nuria Roca laSexta. Tanta ha sido la relevancia de la visita de la hija de la tonadillera al plató de "De Viernes", que los contertulios del espacio televisivo de Atresmedia estuvieron en desacuerdo con las actitud mostrada por Isa Pantoja, destacando la visión de Juan del Val, que fue bastante crítico y duro con la hermana de Kiko Rivera.

Juan del Val no tiene pelos en la lengua

Juan del Val se mostró crítico ante la reciente confesión de Isa Pantoja sobre episodios traumáticos de su vida, expresando su opinión sobre el contexto en el que se revelaron. “Me parece terrible lo que cuenta, pero también me parece terrible que lo diga”, declaró, dejando claro su desacuerdo con el hecho de que la colaboradora de "Vamos a ver" decidiera compartir su experiencia en un plató de televisión. Aunque reconoció el dolor inherente a lo narrado, cuestionó el espacio elegido para hacerlo público. “Llega a un punto en el que sabe que no va a tener relación con su madre, pero no lo sé. No lo juzgo. Pero contar la historia…”, expresó, sugiriendo dudas sobre las motivaciones o el impacto de dichas revelaciones.

En el debate sobre los posibles motivos detrás de estas declaraciones públicas, Del Val pidió la palabra para añadir: “Creo que hay profesionales de la psicología que pueden aconsejar que episodios así de traumáticos se compartan. Pero una cosa es contarlo a un círculo cercano y otra cosa es ir a televisión. Son matices distintos”. Sin embargo, mostró apertura a otro punto de vista, admitiendo que obtener algún beneficio económico además del psicológico no sería condenable. “Si el contar lo que te ha pasado, le puedes sacar no solo un beneficio psicológico, sino también económico, tampoco lo veo mal”, comentó Berni Barrachina, a lo que Del Val respondió de manera concluyente: “Claro, por supuesto”. Con estas palabras, el escritor dejó entrever que, aunque cuestionaba el medio elegido, comprendía que compartir estas experiencias podría tener diferentes aristas y objetivos, más allá de lo terapéutico.