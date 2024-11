Juan del Val desvela en qué famoso concurso televisivo estuvo a punto de participar

El conocido colaborador de 'El Hormiguero', Juan del Val, ha sorprendido a los espectadores del programa de Antena 3 al compartir una anécdota sobre cómo estuvo a punto de convertirse en concursante del popular reality de Telecinco, 'Supervivientes'. Durante la tertulia de este pasado jueves en la que se reflexionaba sobrelos "no" más significativos de sus vidas, el escrito ha desvelado que un rechazo tuvo un impacto significativo en su trayectoria profesional, aunque con el tiempo lo ha interpretado como una bendición.

"Yo tengo un 'no' muy curioso que me hubiera podido cambiar la vida", ha comenzado explicando Del Val, ante la curiosidad de sus compañeros Nuria Roca, Tamara Falcó, Cristina Pardo y el presentador, Pablo Motos. Según ha relatado, hace años había mostrado interés en participar en 'Supervivientes', motivado por razones que prefirió no detallar. "Quería ir, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso", ha comentado entre risas. Asimismo, el colaborador ha asegurado que llegó a avanzar en el proceso de selección del reality de Mediaset. "Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo, y les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica".

Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado cuando Del Val recibió un consejo externo sobre la remuneración que debía exigir. "Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije que 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'", ha relatado entre carcajadas. La contundencia de su respuesta cerró automáticamente las puertas del programa que habitualmente presenta Jorge Javier Vázquez, ya que la productora no volvió a contactarlo. Aunque en su momento podría haber sido un revés, Del Val ha confesado que con el tiempo se dio cuenta de que esa decisiónfue para mejor. "Menos mal, porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante. Evidentemente, fue un no que me cambió para bien", ha reflexionado el escritor y colaborador.

La anécdota ha dejado entrever que, aunque Del Val no se opone al formato televisivo de los realities, su trayectoria profesional tomó un rumbo distinto, consolidándose como escritor, periodista y rostro habitual en 'El Hormiguero'. Si bien el "no" a 'Supervivientes' marcó un punto de inflexión, para Del Val significó el inicio de un camino que hoy valora enormemente. Su confesión ha sido recibida con humor y curiosidad, dejando a los espectadores con la pregunta de cómo habría sido su vida de haber tomado esa dirección.