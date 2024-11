Isa Pantoja enmudece a 'De Viernes' con el episodio de la manguera: "Mi madre me dijo que..."

La última entrevista de Isa Pantoja 'Isa Pi' en 'De Viernes' ha vuelto a dejar a todos los espectadores y a los periodistas de la prensa rosa a cuadros. La colaboradora del programa de Joaquín Prat en Telecinco, 'Vamos a ver', ha ofrecido a Santi Acosta y a Beatriz Archidona un testimonio desgarrador, en el que ha hablado sin ningún tipo de tapujos sobre el terrible y ya famoso episodio de la manguera que vivió en Cantora cuando tenía 16 años.

Esta dura vivencia fue realizada por su hermano Kiko Rivera, quien con pleno conocimiento de la tonadillera, regañó a Isa Pantoja con una manguera tras dejarla en ropa interior. Este severo correctivo vino a raíz cuando Isabel Pantoja y el DJ descubrieron que la menor había perdido la virginidad con su primer novio, y que contaba con un móvil con el que hablaba con él sin que su familia fuera consciente de ello.

"Mi hermano empezó a zarandear la puerta y yo decido quitar el pestillo. Cuando abre directamente me da una bofetada. Se pone a buscar el teléfono por la habitación y yo bajo corriendo por las escaleras, entonces escucho unas voces raras que no reconozco y que eran de dos chicos que no estaban antes ahí. Me asomo al salón de los toros y veo a Manuel (el hijo de Raquel Bollo) y a otro amigo de mi hermano hablando con mi tío. Rápidamente abro la puerta de la casa y salgo al porche desesperada", ha relatado con lágrimas en los ojos Isa Pantoja.

El episodio no terminó ahí, ya que según la hija de la cantante fuera de la casa se encontraba Isabel Pantoja con su hermano, quienes le pidieron que se desnudase: "Me doy la vuelta y estaban allí mi madre y mi hermano. Mi hermano me dice que me quite la ropa y que ande. Desenrolla la manguera y yo me quedo en sujetador y en bragas, con el móvil lo dejo metido en la bota".

La mayor parte del tiempo de su relato, Isa Pantoja se ha mostrado angustiada y con los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, la pareja de Asraf Beno ha sacado fuerzas para poder seguir contando a Santi Acosta y a Beatriz Archidona su dura historia: "En ese momento mi madre le dice a mi hermano que ella no puede ver eso y él le dice que se vaya. Ella se echa las manos a la cabeza y se va, dejándome allí sola. Y entonces yo le grité: "Dijiste que siempre estarías cuidándome. Me quería morir".

En ese preciso momento, el DJ y pareja de Irene Rosales abrió la manguera y regó con agua fría a su hermana. Todo esto en pleno mes de diciembre. "Le supliqué que no me hiciera nada y empecé a pedir auxilio. Y el que salió fue mi tío Agustín, que le dijo que si estaba loco y sacó una toalla para secarme. Me convenció para que le diera el teléfono y lo di. Entonces, llegó mi madre y me subió a su cuarto para ducharme con agua caliente y no volvimos a decir nada de lo que acababa de pasar. Me vi la cara en el espejo, tenía marcas, no me reconocía, no era yo", ha afirmado angustiada.

Tras estas llamativas declaraciones sobre ese episodio de extrema violencia, Isa Pantoja ha podido calmarse y ha aclarado una afirmación que Kiko Rivera desveló hace poco en una exclusiva: "Yo no me intento suicidar en ningún momento, como él ha contado".

Por otra parte, la hija de la tonadillera no se ha quedado solamente en ese recuerdo de su adolescencia. Isa Pantoja ha desvelado en Telecinco otro duro suceso: cuando su madre le cortó el pelo de forma violenta al enterarse de que había perdido la virginidad. "Mi madre se vino hacia mí insultándome, todo empezó porque ese chico había entrado en casa de mi hermano sin autorización. Pero el cabreo de ella realmente era porque yo tenía un teléfono escondido, algo que yo negué. Empezó a zarandearme y a preguntarme dónde lo tenía y como no se lo daba, le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina", ha desvelado.

"Estaba completamente fuera de sí, me arrinconó, me cogió por la cara y yo no me dejé. Empezamos las dos a forcejear, pero yo lo que vi en ese momento podía pasar algo grave con esas tijeras. Al final decidí parar para que no pasara nada grave y entonces me cortó el pelo y me dijo: 'Te voy a devolver a Perú'. Me fui corriendo a mi habitación y me encerré en el cuarto de baño. Llamé por teléfono a dos amigos muy importantes para mí y les dije que creía que me iban a pegar, y estaba sintiendo mucho miedo. Como mi madre no conseguía que le diera el teléfono, llamó a mi hermano y en 50 minutos apareció", ha afirmado antes de que fuera consolada por Santi Acosta, quien la abrazó.