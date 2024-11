Isa Pantoja, muy tajante, reacciona a la videollamada de su madre para conocer a la hija de Anabel

El 23 de noviembre llegó al mundo la pequeña Alma, la hija de Anabel y David, su pareja. La nueva integrante del clan Pantoja nació en Canarias y la influencer solo estuvo acompañada durante el parto por su novio y su madre Merchi. De momento, nadie de su familia ha conocido aún a la pequeña, aunque Isabel Pantoja no dudó en hacer una videollamada con su sobrina para ver a su nueva sobrina, muy emocionada por el nacimiento de Alma.

La hija de Anabel Pantoja ha llegado al mundo tan solo dos semanas después de que Isa P. anunciase su embarazo en exclusiva en la revista "Lecturas". La noticia causó un gran revuelo mediático y hasta su hermano Kiko e Irene Rosales felicitaron a la joven por su estado, a pesar de no tener relación desde hace años. La única que no le envió un mensaje fue la su madre, la artista, y de momento, no se ha puesto en contacto con su hija.

Anabel Pantoja IG

Tras el nacimiento de Alma y su durísima entrevista en "¡De Viernes!", Isa Pantoja ha reaparecido ante las cámaras y ha desvelado a quién se parece la hija de su prima. Muy feliz por la noticia, la colaboradora de "Vamos a ver" no ha podido evitar esconder las ganas que tiene de conocer a la bebé. "Sí, es súper bonita la bebé. Se parece a mi tío Bernardo también. Ya lo ha dicho y es verdad. Y nada, súper contenta. Alberto está súper feliz y estamos deseando ir a conocer a la bebé", ha declarado muy entusiasmada. Eso sí, al ser preguntada por la videollamada de su madre a Anabel, Isa Pantoja ha reaccionado de manera muy tajante. "Eso que opinen los demás, yo no voy a decir nada. Adiós", ha finalizado sobre el asunto, sin ganas de entrar en más polémicas.

Anabel Pantoja, en una nube

Mientras tanto, Anabel Pantoja está viviendo con mucha intensidad su recién estrenada maternidad. Como ella misma desveló en Instagram, se encuentra en "una nube y en shock". Centrada en Alma y la familia que ha formado junto a David, la influencer se ha querido alejar de cualquier polémica relacionada con su familia y así lo hizo saber en su última entrevista en "Lecturas". "Les deseo lo mejor a todos, pero necesito mirar por mi vida. La que tiene una niña dentro y voy a parir soy yo (...) Ya no quiero ser más enlace de nada. No soy ni portavoz, ni defensora, ni apoyo, ni desapoyo. Si mi prima, mi tío o mi primo me llaman, aquí estoy. No voy a unir, desunir, ni enlazar ¡No soy quién!", declaró Anabel, desmarcándose de los conflictos familiares en esta nueva etapa.