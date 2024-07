Juan del Val aclara en 'Espejo Público' la situación de su matrimonio

Sin comerlo, ni beberlo Nuria Roca y Juan del Val se han visto envueltos en una polémica después de que la revista 'Semana' sugiriera una crisis en su matrimonio, basándose en supuestas pistas "tendenciosas". La pareja respondió de inmediato con un comunicado conjunto en Instagram, generando un intenso debate en las redes sociales. Además, a todo esto Juan del Val ha intervino en directo en el programa matinal de Antena 3, 'Espejo Público', para expresar su malestar y reflexionar sobre el impacto de ciertas prácticas periodísticas.

El colaborador de 'El Hormiguero' se unió al programa a través de una llamada telefónica durante la sección 'Más Espejo'. En su intervención, Del Val destacó la importancia de ser conscientes del tipo de mensajes que se transmiten al público, especialmente a los jóvenes. "Lo que invitamos a hacer es una reflexión sobre los mensajes que se están dando a la sociedad y a los más jóvenes. Me parece que tenemos que reflexionar sobre eso", señaló, enfatizando que tales mensajes pueden ser "perjudiciales" para quienes están en proceso de formación.

Durante su intervención, también se dirigió a Lorena Vázquez, colaboradora de 'Espejo Público', quien previamente había sugerido que la pareja había comentado alguna vez sobre presuntas crisis matrimoniales. Del Val fue claro al desmentir cualquier crisis en su relación con Nuria Roca, afirmando que "jamás" habían negado una crisis inexistente. "Nosotros no desmentimos ninguna crisis, que por cierto no existe", subrayó, aclarando que nunca tuvieron conocimiento de tales crisis.

Juan del Val interviene telefónicamente en 'Espejo Público' Atresmedia

Por otra parte, el escritor calificó de "patético" y "tóxico" el artículo de 'Semana', y explicó que la decisión de emitir un comunicado conjunto surgió de la necesidad de abordar lo que consideran un problema en la comunicación mediática. Sin embargo, matizó que su intención no era atacar a los periodistas, sino reflexionar sobre el efecto de la información publicada. "Te rectifico con todo el cariño del mundo. No queremos señalar a periodistas, bastante tiene con lo que ha hecho", expresó, mostrando respeto por la profesión, aunque criticando el enfoque de la noticia. Asimismo, Juan del Val concluyó su intervención en 'Espejo Público' haciendo un llamado a la responsabilidad en la comunicación mediática. "El enfado no se puede producir. Hemos invitado a hacer una reflexión sobre un mensaje que se da de una manera frívola. Me parece peligroso", dijo, destacando la necesidad de un debate serio sobre el impacto de ciertas noticias en la sociedad.