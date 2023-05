Juan del Val dispara sin piedad contra Blanca Paloma

El inesperadamente pobre resultado de Blanca Paloma, la representante española en Eurovisión 2023 ha sido el tema principal de discusión este domingo en todo el país. La talentosa artista de Elche brilló en el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool con su canción "Eaea". Sin embargo, a pesar de haber logrado una respetable novena posición gracias al jurado profesional, España cayó al puesto 17 debido al voto del público, ya que nuestra candidatura solo recibió cinco votos.

Como resultado, Blanca Paloma se convirtió en la participante con menos votos de todos, y nuestro país volvió a encontrarse en la parte inferior de la clasificación, una posición que era común en los años anteriores hasta que llegó Chanel y su éxito con "SloMo". El bajo puesto de España en el concurso europeo fue una gran decepción para la delegación, ya que las casas de apuestas pronosticaban que España estaría entre los diez primeros, como mínimo.

Los resultados confirmaron que la apuesta española por el flamenco no fue del agrado de Europa, que sí premió a la sueca Loreen y su poderosa canción "Tattoo" o al breakdance de Noa Kirel, la cantante que hizo soñar a Israel. Estos fueron los temas debatidos por los colaboradores de 'La Roca', el programa que presenta Nuria Roca las tardes de domingo en laSexta. Como era de esperar, uno de los críticos más vehementes fue el siempre polémico Juan del Val, marido de la primera.

Aunque confesó tener un "enorme desconocimiento sobre este festival que no me despierta mucho interés", el colaborador de 'El Hormiguero' no dudó en expresar su controvertida opinión al respecto. Juan del Val, eso sí, elogió las habilidades de Blanca Paloma como intérprete: "Creo que es una talentosa cantante, su habilidad vocal es indiscutible".

Sin embargo, fue mucho más crítico al referirse a "Eaea", la nana flamenca compuesta por Blanca Paloma y José Pablo Polo, que rinde homenaje a la abuela de la artista, la yaya Carmen. "Creo que la canción es peor que golpearse la espinilla con una mesita. Es insoportable. Si el voto popular solo le dio cinco puntos, creo que eso es bastante", dijo burlándose.

La polémica opinión de Juan del Val causó risas entre sus compañeros. Por su parte, Nuria Roca fue más prudente y no criticó en ningún momento a Blanca Paloma. El escritor también reiteró que no le gusta Eurovisión porque considera que es como un videoclip continuo: "Nunca logro sentirme inmerso porque están constantemente creando una carga visual que me abruma demasiado".