Nuria Roca tiene la blazer estampada perfecta para la primavera con la que te verás automáticamente favorecedora a diario

En el terreno estilístico, tenemos que agradecerle tanto a Nuria Roca. La presentadora y colaboradora valenciana ya no solo nos muestra en su cuenta de Instagram, donde supera los 980.000 seguidores, las claves de cada temporada, ya que con sus mejores looks en tendencia en 'El Hormiguero' también nos inspira en un abrir y cerrar de ojos. Y anoche fue una de esas ocasiones en las que la comunicadora nos dejó, literalmente, con la boca abierta con una combinación de diez protagonizada por la blazer estampada perfecta para la primavera con la que te verás automáticamente favorecedora a diario. ¡Aquí no hay trampa ni cartón! Porque a pesar de que todas nuestras miradas ahora mismo están dirigidas hacia Victoria Federica, que nos ha sorprendido con su look más transgresor integrado por un body cut out de Zara, pantalones cargo de tiro bajo y cejas teñidas de rosa en un evento en Madrid de la marca Multiópticas, de la que es imagen y en la que se ha estrenado como modelo de gafas, y hacia María Pombo que no ha esperado a San Isidro para ponerse su traje de chulapa, deberíamos tener ya en nuestro radar de compras de mayo el nuevo descubrimiento que nos ha regalado Nuria Roca en el último programa de 'El Hormiguero'. Nos referimos, sin duda, a la blazer estampada perfecta para la primavera con la que te verás automáticamente favorecedora a diario.

Después de que Nuria Roca, que comparte espacio en la televisión con Tamara Falcó, que acaba de ponerse un vestido blanco sueltecito a unos meses de que le diga el 'sí, quiero' a Iñigo Onieva, ya nos haya dado pistas muy útiles, sobre cómo debemos llevar la blusa estampada que es la más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada y nos enamorara a todas con el jersey de H&M con efecto buena cara perfecto para acudir a San Isidro como Victoria Federica o para ver Eurovisión mañana, la presentadora valenciana nos ha sorprendido este jueves con la blazer estampada perfecta para la primavera con la que te verás automáticamente favorecedora a diario.

Green Prune Blazer, de Byan (215 euros)

Blazer estampada de Byan. Byan

En su caso, Nuria Roca ha integrado también en su look con la blazer en cuestión, que combina verdes, dorados y rosa, y puedes encontrar en la firma Byan, una camiseta básica anaranjada, unos eternos pantalones negros y un cinturón turquesa, porque ya sabes que la icono de estilo enseguida se rinde a la paleta más intensa. Y esta ha sido su última demostración con la blazer estampada perfecta para la primavera con la que te verás automáticamente favorecedora a diario.