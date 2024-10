Juan del Val explica cómo fue el proceso de su gran cambio físico

El escritor y colaborador de 'El Hormiguero', Juan del Val, ha sorprendido esta semana al confesar el gran cambio físico que ha experimentado en los últimos meses, revelando que ha perdido 14 kilos. En una charla distendida con Pablo Motos y sus compañeros, Del Val ha compartido su proceso de transformación y ha lanzado un mensaje contundente sobre la libertad de cada persona para decidir cómo quiere verse.

La conversación ha iniciado cuando Pablo Motos, con tono humorístico, ha destacado en la tertulia del programa de Antena 3 el nuevo aspecto físico del escritor, apodándolo "El Musculitos" y asegurando que no era solo una pose en redes sociales. Del Val, sin perder el sentido del humor, ha aceptado el apelativo y ha reconocido el esfuerzo detrás de su cambio. "He hecho un esfuerzo importante por adelgazar y ponerme en forma. Pensaba que no lo iba a lograr, pero lo logré", ha comentado, mientras en pantalla se ha proyectado un vídeo de sus sesiones de entrenamiento. La primera en reaccionar ha sido su esposa, la presentadora Nuria Roca, quien no ha dudado en bromear sobre el "efecto rebote" que ha sufrido en este tiempo. "Nos íbamos a cenar y yo me tomaba su pan y el mío, su vino y el mío, su comida y la mía... ¡A mí me ha hecho el efecto rebote que él no ha tenido!", ha comentado con humor, generando risas entre los presentes.

Nuria Roca en 'El Hormiguero' Atresmedia

Por otra parte, durante la tertulia, los compañeros de Del Val, como Tamara Falcó, también ha hecho bromas sobre su compromiso y fuerza de voluntad, y la conversación ha derivado en una mezcla de risas y reflexiones. Del Val, conocido por su carácter directo y serio, se ha mostrado imperturbable ante las bromas, reafirmando que su personalidad es comprometida cuando decide algo: "En mi personalidad está que, si yo digo que hago una cosa, la hago". Aprovechando el momento, Del Val ha querido lanzar un mensaje importante. "Quiero matizar algo, y es que cada uno puede estar como le dé la gana. No es una obligación ni estar delgado ni estar gordo; cada uno puede estar como quiere", ha subrayado, dejando claro que su intención no era imponer un modelo de físico o salud, sino compartir su propio proceso y su satisfacción personal al cumplirlo. La afirmación de Del Val ha sido recibida con respeto y sus compañeros han reconocido el valor de sus palabras.

Finalmente, el escritor ha concluido la charla devolviendo el humor hacia su esposa. En respuesta a las bromas de Nuria sobre su cambio, Del Val ha afirmado que "ella decide ponerse a dieta a las 10 de la mañana y a la 1 del mediodía ya ha abandonado el propósito", ha cerrado la charla entre risas y dejando claro que su mensaje era un recordatorio de que, más allá de los objetivos personales, la libertad y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás son lo más importante.