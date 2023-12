Kelsey Grammer se emociona en 'El Hormiguero' hablando de surf: "Sufrí un infarto practicándolo en Hawái y sobreviví"

El actor estadounidense Kelsey Grammer visitó anoche por primera vez 'El Hormiguero'. Pablo Motos habló con él sobre la nueva edición de la serie 'Frasier' , que puede disfrutarse en la plataforma de streaming SkyShowtime, y en la que vuelve a meterse en la piel del doctor Frasier Crane, el personaje que le dio popularidad mundial.

¿Cuál cree Kelsey Grammer que es la magia de esta serie?: "Creo que es interpretar siempre de cara al público, damos por hecho que el público es inteligente, Frasier es un hombre que ama de corazón, que todo le importa y eso es lo que nos hace gracia de él".

¿Y Cómo fue para el actor reencontrarse con el personaje después de casi veinte años?: "Fue como ponerte la ropa de toda la vida, no me costó nada". "No es un reto, pero sí tiene que estar muy bien el guión y bien dirigido", abundó el intérprete.

Dice Grammer que no leía el guión hasta el último momento para ser más fresco: "Puede resultar problemático para el resto de los actores, pero soy un poco egoísta... Si interpretas un personaje durante 20 años lo mejor es ser espontaneo, no memorizar las frase, que salga natural".

"No me ha pasado demasiado, yo he rechazado todo tipo de papeles que se parecieran a Frasier y así he podido hacer todos los papeles que he querido", replicó el actor estadounidense a si su personaje más icónico le había quitado trabajo.

"Una mujer se tatuó la cara de Fraiser: Me pidió que le firmara el tatuaje y luego se tatuó la firma también, me envió la foto después", contó el intérprete a modo de anécdota.

'Fraiser' es un spin-off de 'Cheers': "Sí, el primer contrato fue sólo para dos episodios, pero después me dijeron los guionistas que querían que el personaje siguiera".

Algo que mucha gente no sabe es que Kelsey Grammer pone voz también al actor secundario Bob, de 'Los Simpson', ¿es muy diferente ser la voz de un dibujo animado?: "Es actuar, actúas con la voz, no te tienes que preocupar de lo que haces con tu cara o tu cuerpo porque grabamos y luego dibujan".

Personalmente, Grammer, que tiene siete hijos, también padeció un infarto en 2008: "Estaba en Hawái haciendo paddle surf, empecé a sentirme un poco mareado y ahí tuve el infarto... La ambulancia allí tarda una hora y media, así que tuve que aguantar, pero sobreviví".

¿Cómo definiría el protagonista de la icónica serie el sentimiento de los surferos?: "Físicamente sigues el ritmo del océano y es como si pillaras el latido de Dios, es así", aseguró este emocionado.