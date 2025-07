Pablo Alborán no irá al Benidorm Fest 2026: Warner Music desmiente su participación en minutos

¿Se imaginan a Pablo Alboránrepresentando a España en Eurovisión 2026 celebrado en Austria? Pues dejen de imaginárselo ya que de momento la actuación del malagueño solo podrá ser posible en un bonito y reconfortarte sueño. La cuenta de X (antiguo Twitter) @benileaks, especializada en el certamen musical nacional que se celebra en la provincia de Alicante, publicaba que el equipo de Pablo Alborán estaban trabajando para realizar una propuesta de cara a la quinta edición del concurso musical que otorga el honor de ser el representante de nuestro país en el certamen de la canción más importante del viejo continente. Warner Music España, discográfica del intérprete malagueño, desmintió rápidamente la información de @benileaks, argumentando que " No están trabajando en ninguna candidatura para presentar al Benidorm Fest 2026", terminando con un saludo para todos los usuarios de la red social, dejando claro que Alborán no optará este 2026 al micrófono de bronce ni al premio en metálico de 150.000 €, una de las novedades en las bases del concurso liderado por RTVE.

Ganadores del Benidorm Fest y su puesto en Eurovisión

Benidorm Fest 2022: Chanel – SloMo – 3.º puesto en Eurovisión

Benidorm Fest 2023: Blanca Paloma – Eaea – 17.º puesto en Eurovisión

Benidorm Fest 2024: Nebulossa – Zorra – 22.º puesto en Eurovisión

Benidorm Fest 2025: Melody – Esa Diva – 24.º puesto en Eurovisión

Melody tras ganar el Benidorm Fest La Razón La Razón

Así son las bases del Benidorm Fest 2026

El 'Benidorm Fest' 2026 es la quinta edición del certamen organizado por RTVE para seleccionar al representante de España en el Festival de Eurovisión 2026. Podrán participar autores, compositores e intérpretes mayores de 16 años con nacionalidad o residencia permanente en España. Las canciones deberán ser originales e inéditas, no pudiendo haber sido difundidas antes del 1 de septiembre de 2025. La duración debe estar entre 2:30 y 3 minutos, incluir letra en castellano o lenguas cooficiales (con un máximo del 40% en idiomas extranjeros) y cumplir con requisitos técnicos, éticos y de calidad. Quedan excluidas las propuestas con contenido ofensivo, político, publicitario o ya comprometidas con otro país. Las interpretaciones serán en directo, sin instrumentos ni efectos vocales. El proceso de selección consta de cuatro fases: inscripción, valoración de propuestas, semifinales y final. Las inscripciones estarán abiertas del 5 de junio al 24 de septiembre de 2025, ya sea vía formulario web o por invitación directa de RTVE. Un jurado seleccionará hasta 16 propuestas más 6 suplentes. Las galas serán emitidas en directo y el sistema de votación será mixto: 50% jurado profesional y 50% público (25% televoto + 25% jurado demoscópico). RTVE podrá descalificar a quienes incumplan las bases, y los participantes deberán aceptar compromisos de promoción y cesión de derechos de imagen, voz y canción a RTVE y a la UER. Los participantes del 'Benidorm Fest' 2026 deben firmar la aceptación expresa de las bases. Si tienen contratos con discográficas, editoriales o agencias de representación, estas también deberán aceptar los términos. Los seleccionados deberán ceder a RTVE los derechos de explotación de sus obras: reproducción, comunicación pública, distribución y transformación, sin límite temporal ni territorial. Se comprometen también a participar en eventos promocionales como el Benidorm Summer Fest, Galas de Navidad y otras actividades de RTVE, aunque no resulten ganadores. RTVE tendrá el control sobre la difusión de actuaciones en plataformas como YouTube, con un reparto del 50% de la monetización. La candidatura ganadora representará a España en Eurovisión 2026 y deberá estar disponible para viajes, ensayos, promoción y actos institucionales hasta julio de 2026. Además, deberán colaborar en la siguiente edición del festival, previsiblemente en 2027. El premio asciende a 150.000 € brutos, distribuidos en 100.000 € para el artista o grupo y 50.000 € para el/los autor/es. RTVE podrá sustituir al ganador si existen causas justificadas. Participar implica la aceptación total de estas bases y de las decisiones inapelables de RTVE. Las propuestas no seleccionadas no serán devueltas, pero recuperarán su disponibilidad. Finalmente, RTVE y UER tendrán los derechos sobre todo el contenido generado, incluyendo bastidores, ruedas de prensa y promoción, y su uso futuro será posible en todos los medios y plataformas.