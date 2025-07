Cinco series de Netflix para sumergirse en el Orgullo LGTBI

Madrid se viste de fiesta este fin de semana con la celebración del Orgulloy qué mejor manera de sumarse a la fiesta que disfrutando de historias que emocionan, hacen reflexionar y muestran la diversidad de experiencias dentro de la comunidad LGTBI. Si eres de los que prefiere quedarse en casa y maratonear, estas son algunas de las propuestas que podrás encontrar en Netflix para celebrar el Orgullo.

La primera recomendación no es otra que 'Élite', precursora en la representación de personajes LGTBIQ+ desde sus inicios. A lo largo de sus temporadas, ha explorado diversas relaciones homosexuales, bisexuales y lésbicas con sus complejidades, pasiones y desafíos. Si te gustan los dramas juveniles con un toque picante, esta serie española te mantendrá pegado a la pantalla.

Aunque finalizó hace unos años, otra opción es 'Orange Is the New Black', una de las series pioneras de la plataforma de streaming en abordar la diversidad sexual y de género de manera central. La vida en una prisión de mujeres daba pie a un crisol de personajes lésbicos y bisexuales, explorando sus relaciones, sus pasados y sus luchas dentro y fuera de los muros. Un drama con toques de humor negro que sigue siendo relevante.

En tercer lugar, si aún no has tenido la oportunidad de verla, este es un momento ideal para enamorarte de 'Heartstopper'. Esta serie británica, basada en los populares cómics de Alice Oseman, nos cuenta la adorable historia de amor entre Charlie y Nick, dos adolescentes que descubren sus sentimientos mientras navegan por la amistad, la familia y la aceptación. Es pura dulzura, optimismo y una representación muy necesaria y positiva de las relaciones LGTBIQ+ en la adolescencia.

Para los amantes de la animación y la comedia de espías, destacamos 'Q-Force', que sigue las aventuras de Steve Maryweather, un agente secreto gay con talento que forma un equipo de élite con otros agentes LGTBIQ+ marginados por la agencia. Con un estilo visual llamativo y un humor descarado, la serie juega con los estereotipos y los subvierte, mientras nos lleva por misiones llenas de acción y situaciones disparatadas. Es una serie divertida, irreverente y con un mensaje de empoderamiento.

Por último y no menos importante, añadimos a la lista 'Sex Education'. No es exclusivamente LGTBIQ+, pero esta serie británica ha hecho un trabajo excepcional al integrar y normalizar diversas orientaciones sexuales e identidades de género dentro de su trama principal. Los personajes exploran su sexualidad de manera abierta y honesta, y la serie aborda temas como la bisexualidad, la homosexualidad y la identidad no binaria con una naturalidad y sensibilidad admirables. Divertida, educativa y muy inclusiva.