Kiko Pantoja relata en un pódcast la depresión que sufrió su madre tras romper con Julián Muñoz

Kiko Rivera se ha sincerado en el pódcast WildProject en el que ha relatado cómo fue su relación con Julián Muñoz. El Dj asegura que el estaba en el último año de internado cuando se entera que su madre ha desaparecido. Ya no vive con su abuela, Doña Ana, y se ha marchado a vivir su relación con Julián Muñoz a Marbella. Kiko asegura que no entendía absolutamente nada de lo que ocurría por lo que no duda en hablar con unos amigos de su madre para localizarla en Marbella.

Y allí se planta durante todo un verano. Rivera asegura que en los años que conoció al exalcalde de Marbella con él "siempre se mostró educado y me trató con mucho respeto". "Yo veía la televisión y como todo el mundo pensaba que "algo" iba a ocurrir" pero "como veía a mi madre feliz, no me preocupé".

El Djasegura que después de ese verano volvió a Sevilla con su abuela, pero consciente de que la trama organizada por Muñoz iba a salir a la luz, decidió volver a Marbella para estar con mi madre, "Con mi madre no podía hablar de nada de esto porque ella estaba enamorada como un burro, como una adolescente".

"Cuando le detienen fue un drama. Mi madre entra en depresión, está hundida, y abduce en esa depresión a todo el que le rodea. Reconozco que a mí me costaba ir a verla a Cantora. Era un suplicio, además no se dejaba ayudar".

Unos problemas de salud que se recuerdan ahora que la artista ha tenido que cancelar su gira, por sus 50 años sobre los escenarios, por problemas personales. No obstante, a través de un comunicado ha anunciado que se encuentra "bien" y que pronto se reencontrará con sus fans.