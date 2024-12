Koldo García, acorralado por un sólido Risto Mejide

Risto Mejide no tuvo ningún reparo en sacarles los colores al asesor del ex Ministro de Fomento de Pedro Sánchez, Koldo García. La mano derecha de José Luis Ábalos ha decidido hacer una gira televisiva por varios programas de este país una vez ha concluido su intervención en el juzgado en el caso que lleva su nombre. Como era de esperar, no ha tenido un trato especial y ameno, sino todo lo contrario; especialmente encontró una férrea oposición en Cuatro, en el programa comandado por Risto Mejide "Todo es Mentira", ya que el publicista catalán no se creyó absolutamente nada de lo que Koldo García espetó por su boca durante la entrevista.

Koldo, chocó contra el muro Risto Mejide

Koldo intentó apaciguar las aguas al inicio de la entrevista, en la que se le notaba cierto nerviosismo. Sin embargo, esa estrategia no funcionó para nada y Risto Mejide mostró desde primera instancia quién tenía los pantalones puestos en esa entrevista. "Estoy en una entrevista en directo con una persona bastante...", espetaba Koldo, que fue rápidamente frenado por el publicista que le advirtió que "no le gusta que le hagan la pelota". En una entrevista que no dejó indiferente a nadie, Risto Mejide logró poner contra las cuerdas a Koldo García al abordar los temas más polémicos que rodean al exasesor, generando un clima de tensión palpable. Uno de los momentos más destacados de la conversación surgió cuando Mejide cuestionó los 24.000 euros en efectivo encontrados en el domicilio de García. Ante la pregunta, el entrevistado trató de justificar la situación alegando que provenía de una familia humilde donde era común manejar dinero en efectivo. "Mis padres, el poco dinero que tenían, lo guardaban en casa", explicó, intentando naturalizar la presencia del dinero. Además, argumentó que esa cantidad correspondía a préstamos que había realizado a amigos y que posteriormente le devolvieron, enmarcando la acción en un intento de iniciar ciertos proyectos. Sin embargo, Mejide, lejos de conformarse, expresó su incredulidad ante estas declaraciones y no dejó pasar la falta de pruebas documentales que sustentaran dicha versión. "¿Tú nunca has prestado a un amigo?", cuestionó García con aire desafiante, a lo que Risto respondió con firmeza: "Jamás. Que no esté documentado, jamás. ¿Sabes por qué? Porque no se puede hacer", dejando claro que esa práctica resulta difícil de justificar en un contexto tan controvertido.

La tensión creció aún más cuando se puso sobre la mesa el supuesto patrimonio de un millón y medio de euros que, según las investigaciones, estaría vinculado a García. El exasesor negó categóricamente esa cifra, pero sus explicaciones no lograron disipar las dudas de Mejide, quien no dudó en dar mayor crédito a las versiones oficiales. "Me voy a creer a la Guardia Civil, hasta que no demuestres lo contrario", lanzó con rotundidad el publicista, reflejando la desconfianza que suscitaban las respuestas de García. Este intercambio, cargado de reproches y afirmaciones contundentes, evidenció el complicado terreno en el que se encontraba el exasesor, quien intentaba mantener la calma pese a los constantes dardos lanzados por Risto.

A esto se sumaron otros temas delicados, como las declaraciones de Aldama y su supuesta solicitud de información a García, algo que este último admitió parcialmente, aunque negó de manera tajante haber facilitado información privilegiada. "No", afirmó con seguridad. En respuesta, Mejide replicó con la ironía que lo caracteriza, dejando claro quién tenía la última palabra en una entrevista donde Koldo García, aunque sin alterarse, quedó en evidencia: "Tranquilo, que no habrá ninguna prueba", dijo el exasesor, a lo que Risto, sin perder la compostura, contestó con firmeza: "No, si yo estoy tranquilo. ¡El que tienes que estar tranquilo eres tú!". Una frase que encapsula la presión a la que fue sometido García durante toda la charla, y que reflejó el estilo incisivo y directo de Mejide, quien supo arrinconar al entrevistado en los puntos más controvertidos de su caso.