Leo Harlem explica en 'El Hormiguero' por qué se puede ser buena persona sin gustarte los animales: "Hitler tenía perro y mira..."

El carismático cómico Leo Harlem ha sido el protagonista de la noche del martes en 'El Hormiguero'. En su visita al programa líder de audiencias en la franja del access prime time, ha presentado la nueva temporada de su proyecto "Leo Talks", que se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 24 de febrero. Además, ha hablado sobre su intensa agenda de espectáculos y ha regalado al público una noche cargada de risas con su característico humor.

Pablo Motos ha abierto el programa de Antena 3 con su habitual entusiasmo: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Leo Harlem, uno de los humoristas más queridos de España". El cómico ha sido recibido con una gran ovación del público y, tras un cálido abrazo con Motos, se ha dispuesto a compartir anécdotas y reflexiones siempre desde su tono humorístico a la noche. Cuando Pablo Motos le ha preguntado cómo le iba, Harlem no ha tardado en responder con una de sus ocurrencias: "Estoy la verdad, Pablo, asustado. Hoy es martes y parece que la gente, por el recibimiento, viene con ganas de fiesta. Vienen a tope y eso da gusto". El humorista también ha aprovechado para bromear sobre su estado físico: "Sí, he pasado por delante del gimnasio dos veces, pero no logro mejorar. Yo trabajo mucho el tronco, lo que viene siendo la barriga. Trabajo mucho la sentadilla, pero sin peso, el sentarme en un sillón".

Durante la entrevista, Harlem ha hablado sobre el estreno de la nueva temporada de "Leo Talks", su serie de charlas en las que analiza diversos temas cotidianos con su inconfundible estilo. "Se estrena el lunes y voy a hablar de temas muy interesantes como añorar la infancia, españoles contra el mundo o el éxito y cómo escapar de él", ha explicado. El cómico ha dejado claro que sus charlas no buscan ser motivadoras, sino más bien una forma de poner los pies en la tierra. "Para eso ya hay mucha gente. Yo prefiero centrar la visión y la realidad a la gente. Soy sensato y eso transmito en mis charlas", ha comentado entre risas a Pablo Motos.

Además de "Leo Talks", Harlem está inmerso en varios proyectos. Actualmente se encuentra de gira con sus espectáculos "Deja que te cuente" y "Mentes Peligrosas", en el que comparte escenario con otros humoristas reconocidos. "Sí, yo me iba a retirar de todo, pero al final se ve que sigo... en el cine también. Me han llamado para Ben-Hur pero he dicho que no", ha bromeado. También el actor vallisoletano ha mencionado su colaboración en el programa de radio de Carlos Alsina y su interminable lista de compromisos: "Trabajo mucho, pero estoy bien, estoy contento".

Uno de los momentos más peculiares de la entrevista ha llegado cuando Harlem ha hablado de su reciente nombramiento como "Guardián de los nabos" en Asturias. "Es una cosa muy bonita porque todos los que estaban allí son gente más o menos de mi edad. El guiso de los nabos es espectacular", ha afirmado. El humorista ha mostrado a Pablo Motos la medalla que le entregaron y la montera picona que tuvo que ponerse. Con su humor habitual, ha comparado su experiencia con un momento icónico del cine: "El mejor momento del acto fue cuando tuve que besar el nabo. El beso y el momento están al nivel de la película 'Tiburón'".

Por otra parte, entre chistes y anécdotas, Harlem también ha compartido su visión sobre temas como la infancia y el carácter de los españoles. Sobre la tendencia a idealizar la niñez, ha comentado: "Recordamos sobre todo lo bueno. Antes en los parques había de todo y podías coger cualquier cosa, ahora están muy protegidos. Los niños están muy protegidos hasta para patinar". Respecto a la percepción que los españoles tienen del extranjero, ha criticado la tendencia a valorar más lo ajeno que lo propio: "Tenemos un complejo de inferioridad ridículo. Los países nórdicos son un gran invento, pero allí hasta para comer tienen tristeza. Comen arenques, después es normal que cuando vienen a Málaga y toman un boquerón se vuelvan locos".

En su charla con Pablo Motos, Harlem ha dejado claro que su forma de ver el mundo siempre está impregnada de humor. Desde las diferencias culturales hasta el papel de la inteligencia en la vida cotidiana, todo es material para su particular análisis. Por ejemplo, ha bromeado sobre el cerebro humano: "Está sobrevalorado. A veces te juega malas pasadas, como cuando piensas que has dejado la puerta de casa abierta". También ha comentado sobre la relación de la gente con la naturaleza: "Ahora la gente va mucho al campo por puro desconocimiento. Es muy bonito ir un día, pero luego vivir allí un año es otra cosa".

En otro orden de cosas, durante la entrevista, Leo Harlem no ha dejado escapar la oportunidad de hablar sobre la relación de las personas con los animales. Ante la pregunta de si es posible ser buena persona sin que te gusten los animales, el cómico ha respondido de forma irónica: "Claro que sí, solo hay que ver que Hitler tenía perro". Además, ha reflexionado sobre la inteligencia de ciertas especies, asegurando que algunos animales son más listos que otros. "El oso es muy listo porque en invierno se va y en marzo sí que sale, eso es un animal", ha comentado entre risas, estableciendo una divertida comparación con la lógica humana. También ha lanzado una peculiar teoría sobre el cuerpo humano, asegurando que hay partes que no sirven para nada: "La vesícula, el apéndice o las almorranas solo valen para molestar". Otro de los momentos destacados de la conversación ha sido cuando Harlem ha habló sobre su percepción del mundo del arte y la cultura. Con su tono desenfadado, ha comentado que en la actualidad hay museos de todo tipo y que muchas veces las visitas parecen más una obligación que un disfrute real. "Aquí en Madrid, sin contar los del jamón, hay más de 400 museos. Si hay una persona viendo una obra, te obliga a quedarte y no irte rápido, pero si eres el primero, llegas, la ves y a otra cosa", ha bromeado.

Para cerrar la entrevista, Harlem ha reflexionado sobre la bondad en las personas con su peculiar punto de vista: "Ser buena persona requiere mucho esfuerzo, pero hay que decir que se hace por egoísmo. Somos buenas personas para que los demás nos valoren. En cambio, el que es cabrón lo hace por solidaridad con los otros, para fastidiar a los demás". Asimismo, el cómico ha explicado Pablo Motos, por su parte, ha concluido la charla elogiando al cómico: "Para mí siempre entrevistarte es un espectáculo, Leo. No he visto a nadie que saque esos comentarios de la chistera como tú".