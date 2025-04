Lorena Vázquez, sobre la supuesta ruptura de Clara Chía y Piqué: "No han querido quedarse callados"

Lorena Vázquez ha comentado la noticia momento en pleno directo de 'Y ahora Sonsoles'. Y es que cada vez van cobrando más fuerza los rumores respecto a una posible ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía. Todo, a raíz de unas imágenes en las que podía verse al futbolista muy bien acompañado por otra amiga. De ahí, que comenzasen a coger cada vez más fuerza.

"Hay una fotografía de Piqué con una chica que ha podido dar pie a rumores. Pero es una amiga de Gerard", ha matizado Nacho Gay, director de 'Vanitatis'. Además, asegura que Piqué estaría de lo más indignado con la información que ha surgido al respecto, porque él sabe tolerar la presión y los comentarios, pero su pareja lo ha pasado realmente mal. De ahí, que no le haga ninguna gracia que nuevamente estén en el foco mediático.

Gerard Piqué y Clara Chía Instagram

Piqué y Clara Chía, nuevamente en el foco mediático

Según Lorena Vázquez, desde el entorno de la pareja aseguran que no hay ruptura e incluso están sorprendidos. "No entienden de donde han podido surgir esas informaciones. El entorno más cercano asegura que están bien, siguen adelante y que en ningún momento se han planteado romper", ha explicado la periodista. "Continúan juntos, en pareja. Además, los compañeros y vecinos les han visto entrar y salir". De hecho, tal y como apunta Vázquez, el exfutbolista y su novia solo se separan cuando Milan y Sasha (los hijos que tiene en común con Shakira) están en la ciudad.

Imagen del directo de 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

"Cuando los niños viajan a España, Clara y Gerard se separan por unos días, porque no quieren combinar ambas cosas, pero no hay ni siquiera un ápice de sombra o duda en su relación", sostiene con seguridad. Y, para concluir, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' insiste en que tampoco hay terceras personas. Y es que también se ha llegado a comentar que Clara podría haberle sido infiel a Piqué.

La respuesta de la pareja a la crisis

"Les han visto en la oficina donde trabajan y también siguen viviendo juntos", ha compartido Lorena. "Hay compañeros que tienen información y pueden estar interesados en que haya una crisis. No hay ni crisis, ni malentendidos", ha remarcado de manera contundente. Además, y pese a que siempre procuran guardar silencio, lo cierto es que esta vez la pareja ha hecho frente a los rumores. "No han querido quedarse callados y lo han desmentido. No solamente estoy convencida de que no hay crisis, sino que sus vecinos les ven entrar y salir".