Shakira arremete contra Piqué en México con la ayuda de su exniñera

Shakira nunca ha temido convertir su música en un altavoz de sus emociones, y su último concierto en Ciudad de México no fue la excepción. En la cuarta y última noche de su espectáculo en el Estadio GNP, la colombiana volvió a poner en el centro de la polémica a Gerard Piqué. Esta vez, lo hizo con la canción "El Jefe" y con la colaboración especial de Lili Melgar, la exniñera de sus hijos Milan y Sasha, quien en su momento reclamó una indemnización al exfutbolista.

Alegato en favor de la exniñera de sus hijos

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", entonó Shakira ante el entusiasmo del público, mientras la niñera se sumaba al cuerpo de baile con evidente emoción. La intérprete de "Las mujeres ya no lloran" no se limitó a cantar; convirtió la actuación en un auténtico alegato en favor de Melgar. "Dile la verdad, aun sin indemnización", insistió en pleno show, mientras la niñera respondía con un gesto de resignación ante la cámara.

Shakira con las pulseras de Tiffanys Nicolas Gerardin

Esta reaparición de Melgar en el escenario reaviva las tensiones entre la expareja. Según fuentes cercanas, tras la separación de Shakira y Piqué, Melgar se vio obligada a tomar una decisión: seguir a la cantante a Miami o quedarse en Barcelona. Optó por acompañar a la artista a Estados Unidos, pero no sin antes intentar negociar una compensación económica por los años trabajados con el exfutbolista, un acuerdo que, según se ha insinuado, nunca se concretó.

Más allá del espectáculo y la música, la noche en México dejó claro que Shakira sigue dispuesta a ajustar cuentas a su manera: sobre el escenario, con su voz como arma y su público como testigo.