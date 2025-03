Shakira reconoce que aún no se ha recuperado de su ruptura con Piqué

Aunque la tormentosa separación entre Shakira y Gerard Piqué ya ha quedado atrás en la opinión pública, la cantante colombiana ha abierto su corazón como nunca antes sobre su proceso de sanación. En una entrevista reciente, durante su gira por Latinoamérica, Shakira ha revelado que aún no ha superado completamente la ruptura con el exfutbolista del Barcelona y padre de sus hijos, una confesión que sorprendió a muchos.

Entrevista más sincera

"Los procesos de sanación tardan años", explicó Shakira en un sincero momento con el medio "NMás". "Lo que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor profundo, como cuando estás en una fiesta y ya te duelen los pies, pero sigues bailando. Eso me ha pasado", comentó la artista, mostrándose vulnerable ante sus seguidores. Aunque no se refiere directamente a Piqué, sus palabras son un reflejo claro de los desafíos emocionales que sigue enfrentando tras la ruptura.

Shakira con las pulseras de Tiffanys Nicolas Gerardin

A lo largo de los últimos meses, Shakira ha utilizado su música como terapia, una herramienta poderosa para sobrellevar su dolor. "A veces siento el dolor, pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando", afirmó sin rodeos, subrayando que cada persona tiene su propia manera de reconstruirse. En su caso, la música ha sido la vía de escape para liberar el peso emocional acumulado. "Escribir canciones fue mi forma de liberar lo que llevaba dentro", confesó, dejando claro que no necesita la validación de nadie para sanar.

La música, como ha sido evidente en sus últimos lanzamientos, ha sido un espejo de su proceso interno. Con su tema "La Última", Shakira marcó un punto y seguido en su historia, aunque no sin dejar algunos dardos hacia Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, en sus conciertos. La cantante, al igual que en sus letras, sigue expresando sin filtro lo que siente, aunque también sabe que algunos pueden ver esas referencias como innecesarias.

"Estoy feliz"

En contraste, Piqué ha sido mucho más reservado sobre su vida personal. En una de las pocas entrevistas que ha dado, al hablar sobre sus nuevos proyectos, el exfutbolista se mostró tranquilo y sereno. "Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado", dijo, enfatizando que la clave está en rodearse de las personas que realmente te conocen. Para Piqué, la verdad de lo que ocurrió no está necesariamente reflejada en los medios. "La vida dura dos días, y hay que disfrutarla", agregó, mientras se muestra seguro de su camino tras la separación.

Así, mientras Shakira sigue procesando su dolor a través de la música, Piqué parece haber encontrado su propio equilibrio, cada uno con su versión de la paz.